Dünya medyası deprem bölgesinin nabzını tuttu: 'Yeniden ayağa kaldırabilecek tek adam Erdoğan'dır!' Kararsız Seçmen detayı
14 Mayıs'ta Türkiye'de gerçekleşecek seçimler dünyanın gündeminden düşmüyor. Seçim anketleri sık sık gündeme gelirken son olarak Arap medyası Türkiye seçimlerini gündemine taşıdı. Başkan Erdoğan'ın 'Güven tazelediği' yazılan haberde seçim anketlerindeki 'Kararsız seçmen' detayına dikkat çekildi.
14 Mayıs seçimleri tüm dünyanın gündeminde... Son olarak Arap medyası seçim anketlerini gündemine taşıdı. AFP'nin Kahramanmarş'ta deprem bölgesinde vatandaş ile yaptığı röportajı gündemine getiren gazeteler, 'Erdoğan'ın güven tazelediğini yazdı. Vatandaşların 'Bu ülkeyi ayağa kaldıracak biri varsa o da Recep Tayyip Erdoğan'dır' sözleri manşetlere taşındı.
ERDOĞAN GÜVEN TAZELİYOR
Arap medyası seçim anketlerini yayınladı. AFP'nin haberini gündemine taşıyan Al Jazeera, Başkan Erdoğan'ın güven tazelediğini yazdı.
ÜLKEYİ AYAĞA KALDIRACAK BİR KİŞİ VARSA O DA ERDOĞAN'DIR
Kahramanmaraş'taki depremzedelerin 'Bu ülkeyi ayağa kaldıracak biri varsa o da Recep Tayyip Erdoğan'dır' dediği manşetlere taşındı. Deprem bölgesindeki vatandaşlardan Yasemin Tabak ise Başkan Erdoğan'ın bir yıl içinde yeniden inşa sözü verdiğini hatırlatırken insanların biraz daha sabırlı olması gerektiğini ifade etti.
AÇIK ARA ÖNDE
Sputnik Arapça'da ise; Erdoğan'ın Cumhur ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açık ara önde olduğu ifade edildi. Ayrıca seçimlerin ilk turda sonuçlanmayacağını ancak kararsız seçmenin de karşı ittifaka oy vermeyeceği vurgulandı. Russia Today ise, Başkan Erdoğan'ın tüm rakiplerinin önünde olduğunu manşetine taşıdı.
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