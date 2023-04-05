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RTÜK'ten parti propagandası yapan Fox TV'ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sunucu Gülbin Tosun'un asılsız ithamlarla Cumhur ittifakını hedef alarak parti propagandası yapılan Fox TV'ye yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verdi.

RTÜK'ten parti propagandası yapan Fox TV'ye ceza
Ekleme: 5.04.2023 - 15:58 Güncelleme: 5.04.2023 - 16:11 / Editör: Ozge Selin
RTÜK'ten parti propagandası yapan Fox TV'ye ceza
Flash Haber, Halk TV ve Tele1'e de yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, bugünkü toplantıda Üst Kurul, izleme raporlarını görüştü.

'ADETA BİR MUHALEFET SİYASİ PARTİ TEMSİLCİSİ GİBİ TAVIR TAKINDI'
FOX TV'de Ana Haber Bülteni sunucusunun 'yayında basın mensubu kimliğini bir kenara bırakıp adeta bir muhalefet siyasi parti temsilcisi gibi tavır takınarak' yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle kanala idari para cezası uygulandı.

Flash Haber, hakkında yakalama kararı bulunan bir konuğun, 'hükümetin deprem bölgesindeki insanları yalnızlığa terk ettiği ve yıkıntılardan insanları çıkarmayarak enkaz kaldırma çalışmalarına başladığı' şeklindeki asılsız iddialarla yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verildi.

HALK TV'DE VİNÇ TİCARETİ YALANI
Halk TV'de yayınlanan ^Medya Mahallesi” programında ekrana getirilen ''Can Pazarında Vinç Ticareti'' başlıklı haberde geçen gerçek dışı ifadeler Halk TV'ye ceza getirdi.

Haberde AFAD'ın arama-kurtarma çalışmaları için kullanılan vinçleri deprem bölgesinde halka saatliğine on bin liraya kiraladığı ifade edilirken, söz konusu iddiaya karşılık AFAD tarafından açıklama yapılarak gerçek durum kamuoyuna açıklanmıştı.

Üst Kurul'da doğruluğu araştırılmadan izleyenlere aktarılan haber için yayıncı kanal Halk TV'ye idari para cezası verildi.

YANARDAĞ TELE 1'E BİR CEZA DAHA GETİRDİ
Tele 1'de yayınlanan moderatörlüğünü Merdan Yanardağ'ın yaptığı '18 Dakika' programındaki gerçek dışı söylemler de RTÜK izleme uzmanlarının radarına takıldı.
Yayında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin yurtdışından aldığı ödenekleri, Afganistan'daki Taliban'a gönderdiği iddia edilmişti.

RTÜK toplantısında, yapılan resmi açıklamaları görmezden gelerek hayali iddiaları yayına taşıyan Tele 1'in Yasa ihlali yaptığına kanaat getirildi. Üst Kurul'da yayıncı kanal hakkında idari para cezası yaptırımı kararı alındı.

FLASH HABER'IN ASILSIZ İDDİALARI MÜEYYİDE SEBEBİ OLDU
'Cüneyt Akman İle Zamanın Ruhu' isimli programda, hakkında yakalama kararı bulunan yayın konuğu Erk Acarer'in kin ve nefret dolu gerçek dışı söylemleri yaptırım konusu oldu.

Hükümetin deprem bölgesindeki insanları yalnızlığa terk ettiği ve yıkıntılardan insanları çıkarmayarak enkaz kaldırma çalışmalarına başladığı şeklindeki iddialar, yasaya aykırı bulundu. Programdaki asılsız iddialarla yayıncılık ilkelerini ihlal eden Flash Haber hakkında idari para cezası müeyyidesi kararı verildi.
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