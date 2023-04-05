Nevruz gösterilerinde Öcalan’ın posterinin açılmasını eleştiren İBB çalışanları işten atıldı

Gündeme Dair Herşey'in haberine göre; Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürüldüğü ana ilişkin yakışıksız paylaşımlarda bulunan Ezgi Yıldız'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli olduğunun ortaya çıkmasının ardından belediye yönetimi bu kez yeni bir iddia ile karşı karşıya.İstanbul'da düzenlenen Nevruz gösterilerinde pankart ve sloganlarla terör örgütü PKK'nın propagandası yapılmış ve taşkınlık çıkartan 224 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Nevruz gösterisi adı altında PKK seviciliği yapan kesimlerin o görüntüleri ise; sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Yaşanan bu olayların ardından İBB'den skandal bir hamle geldi.Gösterilerde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin açılmasını sosyal medya hesaplarında eleştiren İBB çalışanlarının iş akdi feshedildi.İşten çıkarılan çalışan sayısının 11'i bulduğu söyleniyor.İşten çıkarmalar İBB'nin iştirak şirketi İSPER'de yaşandı. Çalışanların Nevruz gösterilerinde terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ı öven pankartlar açılması üzerine sosyal medya hesaplarından bu duruma tepki gösterdikleri, bunun üzerine işten çıkarıldıkları belirtiliyor.Çalışanlara gönderilen Genel Müdür Yardımcısı Güçlü Adil Kırmızı imzalı tebligatlarda işten çıkarma işleminin 31 Mart itibariyle gerçekleştiği görülüyor.İBB yönetiminin işten çıkarma işlemi için çalışanlara herhangi bir gerekçe göstermediğinin altı çizildi.İşten çıkarma işlemine tepki gösteren belediye çalışanlarından biri “Nevruz'da tepki göstermiştim. Benim gibi PKK'yı eleştiren 11 kişi işten çıkarıldı” ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'de yönetimin el değiştirmesinin ardından terör örgütü sempatizanlarınını belediyede istihdam edildiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde İBB çalışanı Ezgi Yıldız, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülüş anına ilişkin yakışıksız paylaşımıyla gündeme gelmiş ve tutuklanmıştı.İşten çıkarılan personelin şu ana kadar her hangi bir disiplin suçu almadığı ve bugüne kadar soruşturma geçirmediği öğrenildi.