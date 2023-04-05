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Bakan Varank 'Türkiye'de ilk' diyerek duyurdu: Flaş Togg açıklaması!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " 'Bu ancak Türkiye’nin aracı olur, dünyaya açılamaz' dedikleri Togg, Avrupa Birliği Mevzuatıyla uyumlu tüm testlerden başarıyla geçti. Hatta, elektrikli araçların en önemli testi olan 'elektrikli araç güvenlik testinden' tek seferde geçti. Öyle ki Türkiye’de ilk defa bir binek otomobil Araç Tip Onay Belgesi almaya hak kazandı. Onu da bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız, eliyle teslim etti" dedi.

Bakan Varank 'Türkiye'de ilk' diyerek duyurdu: Flaş Togg açıklaması!
Ekleme: 5.04.2023 - 11:59 Güncelleme: 5.04.2023 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
Bakan Varank 'Türkiye'de ilk' diyerek duyurdu: Flaş Togg açıklaması!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ' 'Bu ancak Türkiye'nin aracı olur, dünyaya açılamaz' dedikleri Togg, Avrupa Birliği Mevzuatıyla uyumlu tüm testlerden başarıyla geçti. Hatta, elektrikli araçların en önemli testi olan 'elektrikli araç güvenlik testinden' tek seferde geçti. Öyle ki Türkiye'de ilk defa bir binek otomobil Araç Tip Onay Belgesi almaya hak kazandı. Onu da bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız, eliyle teslim etti' dedi.

'TOGG, ELEKTRİKLİ ARAÇ GÜVENLİK TESTİNDEN TEK SEFERDE GEÇMEYİ BAŞARDI'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 'Bütün karalamalara, kirli siyasete rağmen TOGG artık ülkemizin yollarında. Önce bitiremezsiniz dedikleri fabrikayı bitirdik sonra üretmezsiniz dedikleri aracı ürettik. Bunları tek tek atölyede yapıyorlar seri üretime geçemez dedikleri aracı piyasaya çıkardık.

TOGG'a 177 bin ön sipariş geldi. Bu anca Türkiye'nin aracı olur Avrupa'ya açılamaz dedikleri TOGG Avrupa'ya uyumlu testlerden başarıyla geçti. Elektrikli araç güvenlik testinden tek seferde geçmeyi başardı.

Türkiye'de ilk binek otomobil araç TIP belgesi almaya hak kazandı.

'TÜRKİYE YÜZYILININ İLK FOTOĞRAFLARI YAVAŞ YAVAŞ ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI'

Dün ikinci Togg'u Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı Aliyev'e ulaştırdık. Aliyev'in bize söylediklerini bütün milletimiz duyabilseydi. Aliyev, 'Biz Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz, aslında bu ürettiğiniz araçta Türkiye'nin nerelere geldiğiniz dünyaya göstermesi açısından çok büyük proje sayın gardaşıma selamlarımı söyleyin, kendisine teşekkür ediyorum' dedi. İşte bundan gurur duymayacak bir insan olabilir mi?

Ben bana Togg çıkmadığını sosyal medyadan açıkladım. Kimileri tiyatro dedi. Bana çıktı deseydim birileri bak torpil yapmış diyecekti.

Biz yılmayacağız Türkiye yüzyılını hep beraber inşa etmek için canla başla çalışacağız. Türkiye'nin gururu Togg ile Türkiye yüzyılının ilk fotoğrafları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.'
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