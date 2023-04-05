Bakan Çavuşoğlu İzlandalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de İzlanda Dışişleri Bakanı Thordis Kolbrun Reykfjörd Gylfadottir ile bir araya geldi.IHA'da yer verilen habere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları çerçevesinde İzlanda Dışişleri Bakanı Thordis Kolbrun Reykfjörd Gylfadottir ile görüştü. Görüşmede, İzlanda'da gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi Zirvesi hazırlıkları ve iki ülke arasındaki turizm işbirlikleri ele alındı.Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, İzlandalı mevkidaşına deprem sonrası destekleri için teşekkür ettiğini ifade etti.