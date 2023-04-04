Milli Muharip Uçak için ilk uçuş tarihi verildi! İşte F-35'i geride bırakacak özellikleri: Sadece 4 ülke var!

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın özellikleri hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Demir, MMU için ilk uçuşun önümüzdeki yıl olarak planlandığını belirterek bu teknolojiyi üretebilen yalnızda 4 ülke olduğunu ifade etti. Demir, ABD'nin yeni nesil F-35 savaş uçağından birçok konuda üstün olacağını açıkladı.Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Savunma Sanayiisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Demir'in Milli Muharip Uçak ile ilgili açıklamaları dikkat çekti:Milli Muharip Uçağımız malum, çok söylenen bilinen beşinci nesil bir savaş uçağı. Beşinci nesil savaş uçağı yapan dünyada sadece dört ülke var. Biz de beşinci oluyoruz. Çok iddialı bunu yapan dört ülke var biz de beşinci oluyoruz derken, üç ülke mesala yıllardır yüzlerce uçak yapmış ülke. Diğeri Kore bu işe soyunmuştu, belirli bir aşamaya geldiler fakat bizim tarihçemize baktığınızda böyle bir iddialı projeye girmek büyük bir iş. Tabi kamuoyu beklentileri de bizim uçağımız ile ilgili gelişmeler oldukça arttı.Sadece Milli Muharip Uçak projesi yürütülmüyor paralelde bir kaç projemiz daha var. Fakat böyle iddialı bir projeye kolları sıvayıp, belirli sürede mesafe alıp prototipimizi hangardan çıkarma aşamasına getirmek de büyük başarı. Onun için burada TUSAŞ ailesi için ve alt yüklenicilerle beraber emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Daha bu merdivenin ilk basamağı. Uçağımızın geçeceği daha çok adımlar var. Onlar da inşallah ete kemiğe büründükçe adımlarını atacağız.Bu aşama çok önemli çünkü uçağınız artık ete kemiğe bürünüyor, ayakları üzerinde tüm sistemleri içine takılı durumda. Sistem kontrollerinin yapılacağı hale gelmiş. Çünkü uçağın gövdesini, motorunu görüyorsunuz fakat içinde çok sayıda sistem var. Tüm bunların içine konduğunun, entegre edildiğinin fiziken imal edilip birleştirilip uçağın ortaya çıkmasından bahsediyoruz. Genelde de dünyada uçak üretimindeki aşamalara baktığınızda her uçak için kayda geçecek önemli bir adımdır.Bu tür bir uçağı yapan ülkelerin gelişim sürecine bakıldığında aslında takvimin da çok kısa olmadığı hemen uçuşa geçilmediği görülebilir. Bir dizi sistem içine konuldu, bunların kendi içinde testleri yapılacak, entegrasyon testleri olacak, çeşitli aşamalarda ve şartlarda çeşitli modlarda çalıştırılacak. Pistte koşacak, belili parametler okunacak, statik testler yapılacak, bizim demir kuş dediğimiz bunun bir eş değeri olan kokpitini ve uçağı simüle eden bir kara sisteminde değerler koşturulacak. Bu çalışmalar sırasında elde edilen verilerin tasarımdaki verilerle ne kadar uyuştuğu gözlenecek derken artık emniyetle uçabilir raporunu verdikleri zaman mühendislerimiz uçuşa hazır hale gelecek.Uçağın uçuşuna ilişkin tarih vermekten itina ediyoruz. Çünkü mühendislerimiz bunu tasarladılar fakat ayrı bir göz uçuşa elverişlilik safhasını teker teker denetleyecek ve uçuşa elverişlik ile ilgili kuralları belirleyip onlar bunu gözetleyecek. Hedefimiz en kısa zamanda uçması fakat 3-5 ay diye bir tarih vermiyoruz bir seneyi rahat bulacak bir süreçten bahsediyoruz.Milli Muharip Uçak dediğimizde amacımız beşinci nesil bir uçak yapmak. Son derece modern elektronik sistemlerle donatılmış, kokpiti son derece ergonomik ve büyük bir gösterge ile tam dijital kokpiti olan genelde de elektronik unsurlarla üzerindeki savunma sistemleri, radarları ve radara görünmezlik gibi unsurları ile dünyada beşinci nesil dediğimiz uçakların sahip olduğu her türlü teknolojiye sahip olacak bir uçak planlıyoruz. Bunları bırakın F-16'yı, F-35'e yaklaşan hatta bazı konularda ondan da iyi olabilecek hususları olacak.