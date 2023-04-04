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HDP provokasyona devam ediyor! Teröristbaşı Öcalan için doğum günü partisi: 12 gözaltı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğini aldığı terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, yeni seçim bürosunu teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlayarak açmak istedi. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekibi, uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

HDP provokasyona devam ediyor! Teröristbaşı Öcalan için doğum günü partisi: 12 gözaltı
Ekleme: 4.04.2023 - 11:12 Güncelleme: 4.04.2023 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
HDP provokasyona devam ediyor! Teröristbaşı Öcalan için doğum günü partisi: 12 gözaltı
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kala terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, provokasyona devam ediyor.

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMAK İSTEDİLER

İmralı'da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 4 Nisan olan doğum gününü kutlamak için Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Mahallesinde toplanan Yeşil Sol Partisi üyesi bir grup, seçim bürosu açmak istedi.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekibi, toplanan gruba Şanlıurfa Valiliğinin, 1-5 Nisan tarihleri arasında kent genelinde gösteri, yürüyüş ve etkinliklere yasak getirildiği yönündeki kararını hatırlatıldı.

Ancak yasağa ve uyarılara rağmen dağılmayan grup seçim bürosunu müzik eşliğinde açmak istemesi üzerine gerginlik yaşandı.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma, kalabalığa biber gazı ve TOMA'dan sıkılan tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Yaşanan gerginlikte aralarında HDP Şanlıurfa İl eş başkanı Ahmet Atış'ın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten gözaltına alınan 12 kişi İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

ÖMERLİ MAHALLESİ GİRİŞ-ÇIKIŞLARA KAPATILDI

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kutlanmak istenen doğum günü nedeniyle Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi giriş-çıkışlara kapatıldı. 74 yaşına girecek olan terörist başı Öcalan'ın doğduğu evin çevresinde ise yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor.
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