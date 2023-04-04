Depremin yerle bir ettiği bölgelere yönelik güncel ayni yardım listesi paylaşıldı

Türkiye, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle asrın felaketini yaşadı.Bu depremler 11 ili derinden etkilerken 50 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.Bölgede 800 binden fazla binanın hasarlı olduğu biliniyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda depremden etkilenen şehirlere ulaştırılan güncel ayni yardımların listesine yer verildi.Bakanlık arıca depremden etkilenen bölgelere ulaştırılmak üzere yapılacak bireysel ve kurumsal ayni bağışlar için ALO 144 Sosyal Yardım Hattı'nın aranabileceğini de hatırlattı.