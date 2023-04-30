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Beyaz Gazete
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Ordu'da korkunç olay! Tartıştığı erkek arkadaşını tabancayla öldürdü!

Ordu’nun Ünye ilçesinde Cengiz Pehlivan (35), tartıştığı kadın arkadaşı Merve K. (32) tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Ekleme: 30.04.2023 - 22:34 Güncelleme: 30.04.2023 - 22:39 / Editör: Ozge Selin
Ordu'da korkunç olay! Tartıştığı erkek arkadaşını tabancayla öldürdü!Olay, Ünye ilçesi Keş Mahallesi kumsalında meydana geldi. İddiaya göre Merve K. ile erkek arkadaşı Cengiz Pehlivan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Merve K., Cengiz Pehlivan'ı yanında bulunan tabancayla vurdu. Göğsüne ve bacaklarına 6 kurşun isabet eden Pehlivan, ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan Pehlivan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Merve K., jandarma ekiplerine teslim oldu. Soruşturma sürdürülüyor.

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