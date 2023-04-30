İzmir'deki tarihi miting Batı'yı da panikletti! BBC'den dikkat çeken analiz: Rakipleri endişelendiren performans!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği mitingde büyük bir kalabalığa hitap etti. Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi ve sevgi gösterilerinin olduğu miting hem İzmir'de hem Türkiye'de hem de yurtdışında büyük yankı uyandırdı.Başkan Erdoğan mitingde, hem Türkiye Yüzyılı vizyonu hedeflerini ortaya koydu hem de teör örgütü PKK/YPG'nin desteğini arkasına alan 7'li koalisyona ve karanlık pazarlıklara sert tepki gösterdi.Başkan Erdoğan İzmir'de, 'Bu millet, bu muhteşem katılım sana 'Yürü Kemal' demeyecek. Ben size inanıyorum. Çünkü bu masa öyle bir masa ki görünürdeki yedi ayağının hepsi de birbirine dolaşmış durumda. Birinin dediğini öteki yalanlıyor. Birinin vadettiğine öteki kahroluyor. Birinin yücelttiğin öteki yerin dibine sokuyor. Birinin 'Elif' dediğine öteki 'mertek' diyor. Böyle masa olur mu? Hangi masada böyle eğri büğrü ayaklar olur? Biri HDP'ye ve onun üzerinden PKK'ya sözler verildiğini söylüyor öteki inkar ediyor. Kandil'den 'Oyumuz Kılıçdaroğlu'na' deniliyor. Kandil nedir? Terör örgütünün elebaşları orada. Benim İzmirli kardeşlerim, bu Kandil'e 'evet' der mi? Ama bunun en güzel cevabını 14 Mayıs'ta sandıkta verecek.' mesajını verdi.Başkan Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri için gerçekleştirdiği İzmir'deki tarihi miting yurtdışında da büyük ses getirdi. İngiliz BBC, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyasında Türkiye'nin batısında yeniden ortaya çıktı ve gürledi.' mesajıyla öne çıkardığı haberinde dikkat çeken ifadelere yer verdi.BBC haberinde, 'İzmir'de büyük bir kalabalık, güneşin altında saatlerce onu bekledi.' vurgusunu yaparken muhalefetin kalesindeki mitinge güçlü bir katılım olduğuna dikkat çekti.Geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlığından eser olmadığı kaydedilen haberde BBC; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 40 dakika boyunca güçlü bir ses tonuyla konuşarak Türkiye'yi sadece kendisinin büyütebileceğini söylediğini aktardı.BBC, İzmir'deki tarihi kalabalığa vurgu yaparak, 'Destekçilerine güven verecek ve rakiplerini endişelendirebilecek hırçın bir performanstı.' ifadelerine yer verdi. BBC, 'Bu eski Erdoğan'dı' dedi.