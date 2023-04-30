Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na net mesaj: Biz görevdeyken Selo içeriden çıkamaz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Büyük Ankara Mitingi'ne katıldı. Erdoğan, miting için alanı dolduran yoğun kalabalığa hitap etti. Cumhurbaşkanı, muhalefetin seçim afişlerini ve CHP'li belediyeleri eleştirdi. İktidara gelirse terörden tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakma sözü veren Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulunan Erdoğan şunları söyledi: 'Ankara, alçaklar karşısında asla diz çökmedi. Kanlı gar saldırısıyla oynanmak istenen kirli oyunu bozan da yine Ankara oldu. Şimdi Ankara yeni bir destan yazmaya hazırlanıyor. Bir tarafta 15 Temmuz'un rövanşını almak için yanıp tutuşanlar var, FETO'nun Ankara'yı bombalayan katillerini cezaevlerinden çıkartıp aramıza gönderme sözü verenler var.Yine aynı tarafta bölücü emellerini gerçekleştirmek için artık ilk asrını geride bırakmaya hazırlandığımız cumhuriyetimizle hesaplaşmak için yanıp tutuşanlar var. Diyarbakır'da Yasin Börü'leri şehit eden namussuzlar bunlar değil mi? Yine bunlar ne diyor; 'Selo'yu çıkaracağız' diyor. Biz görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne de o evlat katili çıkabilir. Bay bay Kemal sen talimatı nereden alıyorsun? Kandil'den. Ne diyor Kandil? 'Biz artık bay bay Kemal'i destekliyoruz.' Arkadaşı Kandil baronu olanlardan bu ülkeye fayda olur mu? Şimdi ben de diyorum ki 'Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu.' Dört bir yanındaki PKK'lılar, FETO'cular, envai çeşit terör örgütü 14 Mayıs'ta bay bay Kemal'e destek veriyor değil mi? Bölücü terör örgütüyle arasına mesafe koyamayan partinin yöneticileri il il dolaşarak bay bay Kemal için oy dileniyor.