Sürücü kursu eğitmenine meydan dayağı!

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde sürücü kursu eğitmeni emekli asker Harun Cerrah, başka bir sürücü adayını dubalara çarptı diye uyardığı için adayın yakınları tarafından darbedildi. Yaşadığı saldırının ardından eğitmenin burnu kırıldı, yüzünde ise morluklar oluştu.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.İlçede sürücü kursu eğitmenliği yapan Emekli Asker Harun Cerrah, eğitim sırasında başka bir adayı dubalara çarptığı için uyardı. Bunun üzerine sinirlenen adayın yakınları eğitmen saldırdı.Eğitmen Harun Cerrah'ın yaşadığı saldırının ardından burnu kırılırken, yüzünde de morluklar oluştu. O anlar ise araç kameralarına yansıdı.Adayı uyardığı gerekçesiyle darbedilen Cerrah, polise giderek şikayetçi oldu.Polisin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.