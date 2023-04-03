Saadet Partili Mehmet Bingöl'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nun zoraki aday gösterildiği Yedili Masa'nın ortaklarından birisi haline gelen Saadet Partisi'nde yönetime tepkiler gelmeye devam ediyor.Partide art arda gelen istifalara ve Cumhur İttifakı'na destek açıklamalarına bir yenisi daha eklendi.Bir dönem Ümraniye Belediye Başkanı olan, Saadet Partili Mehmet Bingöl de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı.Play VideoDownloadMuhterem kardeşlerim, gerçekten çok önemli günlerden geçiyoruz. Büyük bir imtihanın arefesindeyiz. Beni buradaki kardeşlerimizin çoğu tanıyor. Buradaki herkesle mesaimiz oldu. Üsküdar'da 10975'ten beri, İstanbul'da 1970'lerden beri bu camianın içerisinde hayırlı hizmetlerde bulunduk.Hep beraber, Hakkın ülkemizde hakim olması için bir mücadele bayrağı açtı, Pro. Dr. Necmettin Erbakan. Biz de Hakk'ın hakim olması için elimizden geldiği kadar mücadele ettik. Bir dönem geldi, ayrılıklar oldu. 2004 yılında kenara çekildim, izledim. Şunu gördüm ki, ülkemizin üzerinde çok büyük oyunlar var. Siyonizmin oyunlarını hepimiz biliyoruz.Siz onların dinine girmeden onlar sizden razı olmazlar. Yani cihad, kıyamete kadar devam edecek. Gördüm ki, Saadet Partisi'ndeki kardeşlerimiz bir yanlışlıktı aldanma içerisinde. Sizi kullanıyorlar. Yarın bu anlaşmalar protokollar, hiçbirinin geçerliliği olmayacak. Yetkiyi ellerine alınca sizi ellerinin tersiyle itecekler ve kendilerine verilen talimatı yerine getirecekler diye ikaz ettim, uyarmaya çalıştım. Genel Başkan dahil bunları söyledim. Ama ne hikmetse aldanmışlar, gidiyorlar. Ben, bu gidişin karşısında durmaya söz verdim. Bundan sonra kurtlar sofrasında ülkeyi paylaştıracak kim kime ne kadar pay verecek bunun hesabı..Şu anda şunu görüyorum ki, Cumhur İttifakı yeniden iktidar olmalı. Bunun için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekir. Eski arkadaşlarımı gerek arayarak gerek yüz yüze izah etmeye çalışıyorum. Şunu görüyorum ki, tabandaki arkadaşlar, teşkilat içerisinde olmalarına rağmen, bu nehre su vermeyeceklerini, Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceklerini söylüyorlar. Bu ne kadar doğru, seçimden sonra göreceğiz. Ama ben şuna inandım ki, bu Millet İttifakı denen 6'lı-7'li masadan bu ülkeye hayır gelmeyecek. Ve bu ülkeyi siyonizme teslim edecekler. Kazançlarımızı ve kazanımlarımızı elimizden alacaklar. Savunma sanayisi bitecek. Ve güvenlik meselesi yeniden sorun olmaya başlayacak. Esnaflar dükkanlarında rahat edemeyecekler neden? HDP'nin militanları şantaj yapacak.Şu anda AK parti iktidarı çok hayırlı hizmetler yaptı, bazı eksikler var, İnşaallah onlar da düzeltilecek.Eski Milli Görüşçülere büyük görev düştüğü gibi, şu anda AK Parti yönetimindeki arkadaşlara da çok büyük görevler düşüyor. Benim gibi bir hayli arkadaşlarım var 3 parti içerisinde. Onlarla da bir araya gelip basın açıklaması yapmayı düşünüyoruz.Daha önce Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Abdullah Sevim, Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar, Saadet Partisi Eski Genel Başkan Yardımcısı Hasan Tonguç de Cumhur İttifakı'na desteklerini açıklamıştı.