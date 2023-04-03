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Kız kulesinin restorasyonunda sona gelindi! Örtü kalktı kubbe göründü

İstanbul boğazının önemli simgelerinden olan Kız Kulesinin restorasyonunda sona gelindi. Kız Kulesi'nin restorasyonu Mayıs ayı başında bitmesi bekleniyor.

Ekleme: 3.04.2023 - 14:12 Güncelleme: 3.04.2023 - 14:13 / Editör: Ozge Selin
Kız kulesinin restorasyonunda sona gelindi! Örtü kalktı kubbe göründüİstanbul'un 2 bin 500 yıllık tarihe sahip simgelerinden Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı. Geçtiğimiz Eylül ayında başlatılan çalışmaların Kız Kulesi'nin restorasyonu Mayıs ayı başında bitmesi bekleniyor. Kız Kulesi'nin üst bölümünü çevreleyen iskelenin sökülmesinin ardından kubbesi ortaya çıktı. Kız Kulesi'nin restorasyonunla ilgili yapılan son açıklamada, "Kubbe görüntüsü aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarılmış" denilmişti.

Kaplama ve sonlandırma aşaması da bitmek üzere olan kubbede yapılan son çalışmalar drone ile görüntülendi. Kız Kulesi'nin restorasyonun yanı sıra deprem güçlendirme çalışması da yapılıyor.

Kız kulesinin restorasyonunda sona gelindi! Örtü kalktı kubbe göründü

DEPREM İÇİN DE GÜÇLENDİRİLİYOR

Restorasyonla ilgili bilgilendirmede, "Tarihi yığma duvarlardaki güçlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. İmalatları tamamlanan kale duvarlarında iskele sökümleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Diğer mahallerde de iskele sökümlerine devam edilecektir. Kız Kulesi'nin bekası açısından kule ve kale restorasyon çalışmalarına ilave olarak ada çevresinde ortaya çıkan zemin zafiyetlerine yönelik tahkim çalışmaları başlamış ve zemin güçlendirme çalışmaları devam etmektedir. Ada sınırları hizasında ortalama 24 metre derinlikteki ana kayaca ankre çelik-betonarme bütünleşik kazık imalatı yapılmaktadır. Böylece yapının etrafı olası sarsıntılara, zemin kaymalarına ve diğer oluşabilecek tehlikelere karşı güçlendirilmektedir. Ada bünyesinde gerçekleşen tahkim güçlendirme ve kule-kale mahallerindeki diğer imalatlar koordineli olarak devam edilmektedir" denilmişti.

Kubbe kısmı ortaya çıkan tarihi Kız Kulesinin Mayıs ayının başlarında tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.
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