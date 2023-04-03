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İsteyen üniversite öğrencileri için yüz yüze eğitim başlıyor

Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. Uzaktan eğitimin yanı sıra isteyen öğrencilere devam şartı olmadan yüz yüze eğitim imkanının sunulacağı hibrit eğitim farklı modellerle hayata geçiriliyor.

İsteyen üniversite öğrencileri için yüz yüze eğitim başlıyor
Ekleme: 3.04.2023 - 09:15 Güncelleme: 3.04.2023 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
İsteyen üniversite öğrencileri için yüz yüze eğitim başlıyor
6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki depremle birlikte 11 ilde büyük yıkım yaşandı.

50 binden fazla vatandaşımıza mezar olan binalardan yaralı kurtulan depremzedeler için milyonlar tek yürek oldu.

Depremzedelerin yurtlara yerleşmesinden dolayı üniversiteler şubat ayında alınan kararla online eğitime geçti.

Yüz yüze eğitim başlıyor
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 3 Nisan 2023 itibarıyla uygulanmak üzere 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere aldıkları yeni kararları açıklamasının ardından üniversite senatoları da toplanarak uygulamanın detaylarına ilişkin bilgileri öğrencileriyle paylaştı.

Üniversitelerde isteyen öğrenciler için yüz yüze eğitim başlıyor
Bazı üniversite rektörlerinden alınan bilgiye göre bir yandan uzaktan eğitim devam ederken bir yandan da isteyen öğrenciler için devam şartı olmadan yüz yüze eğitime katılabilmelerine ilişkin YÖK kararı üzerine üniversiteler harekete geçti.

Yeni hafta itibarıyla yeniden başlayacak yüz yüze eğitim seçeneği için gerekli düzenlemeleri yapan üniversiteler senatolarda bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin detayları belirledi.

Bu kapsamda isteyen öğrencilere sınıflarda uzaktan eğitimin yanı sıra yüz yüze eğitim tercihi de sunulacak.

Derslere yüz yüze katılamayan öğrenciler için de eş zamanlı çevrim içi veya eş zamanlı olmayan çevrim dışı uzaktan öğretim yöntemleri kullanılabilecek.

Sınıflar hibrit eğitim için hazır
Üniversiteler yüz yüze eğitimin yanında uzaktan eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini farklı şekillerde hayata geçirecek modeller belirledi.

Bazı üniversiteler Kovid-19 salgın döneminde hibrit eğitim için sınıflara kurdukları teknolojik altyapıyı kullanacak.

Bu kapsamda öğretim üyeleri, sınıflardaki akıllı tahtalara entegre edilmiş kamera, mikrofon ve diğer uzaktan eğitim altyapı teknolojileri aracılığıyla öğrencilerine hem uzaktan eğitimi hem de yüz yüze eğitimi eş zamanlı sunacak.

Yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler de çevrim içi ortamda sınıflardaki eğitimi eş zamanlı takip edebilecek.

Üniversitelerde isteyen öğrenciler için yüz yüze eğitim başlıyor
Bazı üniversitelerde ise sınıflara entegre edilmiş bir teknolojik sistem olmamasına rağmen çeşitli uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak sınıfta ders anlatılırken aynı anda çevrim içi derslerin de takip edilebilmesini sağlayacak.

Çevrin dışı uzaktan eğitim seçenekleri
Bazı üniversiteler ise öğrencilerine yüz yüze eğitim imkanı verirken çevrim içi ders tercihinde bulunan öğrencileri için eş zamanlı olmayan uzaktan öğretim yöntemlerini de kullanabilecek.

Çevrim içi dersleri takip edemeyen öğrencileri için yüz yüze derslerdeki ders materyallerini ve sesli anlatımları daha sonra izlenmek üzere kayıt altına alan üniversiteler de eş zamanlı olmayan bazı uzaktan öğretim yöntemlerini uygulayabilecek.

Ara sınavlar çevrim içi yapılacak
Öte yandan üniversitelerde bahar dönemindeki ara sınavlar özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacak.

Yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları karar verecek.
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