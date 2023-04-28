Milli Savunma Bakanlığı, çatışmaların devam ettiği Sudan'dan 101 vatandaşın daha tahliye edildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada tahliyenin 'Port Sudan' bölümünün de tamamlandığı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama Çatışmaların devam ettiği Sudan'dan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait A400M tipi ağır nakliye uçağımız ile 101 vatandaşımız daha emniyetle ülkemize ulaştırıldı. Böylece tahliye operasyonunun Port Sudan bölümü tamamlanmış oldu.' denildi.