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Kılıçdaroğlu'nun ismi HDP mitinglerinde dillendirilmeye başladı: Bir oy HDP bir oy Kılıçdaroğlu'na

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa, cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. Bugüne kadar 'resmi' olarak CHP liderine destek vermeyen HDP kanadı, düzenlediği mitinglerde Kılıçdaroğlu'na oy istedi. PKK elebaşları, aylar öncesinden Kılıçdaroğlu'na destek çağrıları yaparak, "Cumhuriyet'i yıkma" vaadinde bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun ismi HDP mitinglerinde dillendirilmeye başladı: Bir oy HDP bir oy Kılıçdaroğlu'na
Ekleme: 28.04.2023 - 21:30 Güncelleme: 28.04.2023 - 22:08 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun ismi HDP mitinglerinde dillendirilmeye başladı: Bir oy HDP bir oy Kılıçdaroğlu'na
Türkiye, bundan 16 gün sonra sandık başına giderek, cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Cumhur İttifakı, cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı, HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi.

HDP ve PKK'dan Kılıçdaroğlu'na destek

CHP liderine ilk tebrik terör örgütü PKK'nın elebaşları ve HDP'nin eş başkanlarından geldi. İlk iş olarak HDP'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, 'Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?' diyerek ortaklarını meşrulaştırmaya çalışmıştı.

PKK elebaşı Duran Kalkan, '6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır' derken diğer bir üst düzey PKK'lı Sabri Ok ise '100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız' imasında bulunmuştu.
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu da 'Toplumda umut yarattılar Erdoğan'ı devireceğiz' demişti.

HDP kanadı ise resmi olarak ittifakı dillendirememiş, Kılıçdaroğlu ve Yedili Masa'nın fertleri de kendilerine yöneltilen eleştirilere kulak tıkayarak, HDP'nin masada olmadığını öne sürmüştü.

HDP ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz

Seçimlerde aday çıkarmama kararı alan, HDP'nin içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan yapılan açıklamada, 'Türkiye siyasetinin bu kırılma aşamasında, üzerimize düşen tarihi görevi hem geleneğimize hem de gelecek kuşaklara borcumuz kapsamında yerine getirme konusunda mutabık kaldık. Bu kapsamda, 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararımızı tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz' ifadeleri kullanıldı.

Kılıçdaroğlu'nun ismi HDP mitinglerinde dillendirilmeye başladı: Bir oy HDP bir oy Kılıçdaroğlu'na

HDP'nin Eş Başkanları Mithat Sancar ile Pervin Buldan, bugün katıldıkları mitinglerde, 'Bir oy HDP bir oy Kılıçdaroğlu'na' diyerek ittifak ortaklarına oy istedi.

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