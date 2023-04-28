İBB’ye denizde zam protestosu: Vapurlar 1 dakika boyunca siren çaldı

Türkiye Denizciler Sendikası'nın (TDS) yetkili sendika olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) iştiraki Şehir Hatları A.Ş'de toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamadı.Şehir Hatları vapurları görüşmelerde talep edilen yüzde 90'lık zam yerine yüzde 33'lük zam teklif edilmesi üzerine eyleme çıktı. Beykoz'da Şehit Hatları çalışanları da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Bir ailenin geçinmesi için en az 30 bin TL alması gerekir" sözünün çok altında zam teklif edildiğini belirterek vapurlarda siren çalma eylemi gerçekleştirdi. Şehir Hatlarına bağlı tüm vapurlar, saat 09.00'da bir dakika boyunca sirene bastı. Siren sesi İstanbul'un birçok noktasından duyuldu.