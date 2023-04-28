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Beyaz Gazete
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HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı

HDP, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin çağrısı yaptı.

HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
Ekleme: 28.04.2023 - 14:12 Güncelleme: 28.04.2023 - 14:31 / Editör: Ozge Selin
HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
Türkiye'nin tek gündemi olan seçimlere 16 gün kaldı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy için söz verdiği partiler desteklerini duyurdu.

Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin de aralarında bulunduğu 6 partili Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

'Desteğimiz Kılıçdaroğlu'na'
Aday çıkarmayan Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye halkları bu çoklu krizin zorlukları, siyasi baskılar ve her türlü eşitsiz propaganda koşullarına rağmen geleceğini kurtarma mücadelesini 14 Mayıs sandıklarında bir kez daha başarıya ulaştırmaya odaklanmıştır. Türkiye halklarının ve ezilenlerinin geleneği bugüne kadar otoriter ve faşist anlayışlara karşı direnişi ve zaferi öğretmiş ve örgütlemiştir.

Bilindiği üzere Türkiye halklarının devrimci, demokrat ve ezilenleri olarak Emek ve Demokrasi İttifakı adıyla bir araya geldik. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama, parlamento seçimlerine ise ittifak çatısı altında girme kararı aldık.

Türkiye siyasetinin bu kırılma aşamasında, üzerimize düşen tarihi görevi hem geleneğimize hem de gelecek kuşaklara borcumuz kapsamında yerine getirme konusunda mutabık kaldık. Bu kapsamda 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu tarihi seçimde; Türkiye halklarını milletvekilliği seçimlerinde Emek ve Özgürlük İttifakı'na, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye çağırıyoruz.
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