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Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun 'Şehit ailesine ÖTV'si araç' vaadine tepki: Biz yıllar önce yasalaştırdık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit ailelerine ÖTV'siz araç vaadine bulunmasına yanıt verdi. 2016 yılında yapılan kanun değişikliği ile şehit yakınlarına ÖTV'siz araç düzenlemesinin hizmete alındığını belirten Bakan Nebati, "Sizin aklınıza yeni gelen fikirleri, bizler yıllar önce yasalaştırarak yürürlüğe koyduk." dedi.

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun 'Şehit ailesine ÖTV'si araç' vaadine tepki: Biz yıllar önce yasalaştırdık
Ekleme: 28.04.2023 - 22:12 Güncelleme: 28.04.2023 - 22:34 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun 'Şehit ailesine ÖTV'si araç' vaadine tepki: Biz yıllar önce yasalaştırdık
CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bir mitinginde şehit ailelerine ÖTV'siz araç vereceğini vaadinde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, Kılıçdaroğlu'nun vadettiği düzenlemenin AK Parti hükümeti tarafından yıllar önce yürürlüğe alındığını kaydetti.

'VERGİ MEVZUATINDAN HABERİNİZ YOK'

Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Bakan Nebati, 'Bugünkü konuşmanızda şehit ailelerine ÖTV'siz araç alabileceklerine ilişkin düzenleme yapacağınıza dair söz vermişsiniz. 'Vergi benim işim' diyorsunuz lakin vergi mevzuatından haberiniz yok.' dedi.

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun 'Şehit ailesine ÖTV'si araç' vaadine tepki: Biz yıllar önce yasalaştırdık

'SİZİN AKLINIZA YENİ GELEN FİKİRLERİ, BİZLER YILLAR ÖNCE YASALAŞTIRDIK'

2016 yılındaki ÖTV Kanunu'nda yapılan değişikliği hatırlatan Bakan Nebati şunları ifade etti:

'Şehit eşi veya çocuklarının; şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise anne veya babasının özel tüketim vergisi ödemeksizin araç alabilmelerine imkan sağlanmış ve halihazırda şehit yakınları bu düzenlemeden yararlanmaktadır. Sizin aklınıza yeni gelen fikirleri, bizler yıllar önce yasalaştırarak yürürlüğe koyduk.'

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun 'Şehit ailesine ÖTV'si araç' vaadine tepki: Biz yıllar önce yasalaştırdık

'KİTAPLIĞINIZA VERGİ KANUNLARI KİTABI DA ALIN'

Kılıçdaroğlu'nun mart ayında Vergi Konseyi kuracağını ifade eden sözlerine de atıfta bulunan Bakan Nebati, 'Benden size naçizane bir öneri; sürekli önünde poz verdiğiniz kitaplığınıza bir de vergi kanunları kitabı almanız olacaktır.' ifadelerini kullandı.

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