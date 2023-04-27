Yurt dışında oy verme işlemi başladı

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için, gurbetçiler bugün sandık başına gidiyor.Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.Yurt dışı seçmen için oy verme işlemleri, yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a kadar sürecek. Yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlıların oy kullanmaları için hazırlanan gümrük kapılarında da oy verme işlemi başladı. Gümrük kapılarında oy verme, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek.Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek.Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurtdışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646.Bu seçmenler için gümrüklerde ise 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kuruldu.Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanacağı noktalardan biri olan İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemlerinin başlamasına saatler kala son hazırlıklar tamamlandı. Seçim sandıkları masalara yerleştirilirken, o kullanılacak kabinlere ise bilgilendirme afişleri asıldı.Yurt dışı kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek. Yurt dışında sandık kurulan ülkelerde en çok seçmen Almanya, en az seçmen Brezilya'da. Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.Seçimlerde Türklerin yaşadığı ülkelerde sandık kuran YSK, bu yıl ilk kez Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya'ya sandık götürdü.YSK verilerine göre en çok seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya oldu. Almanya'yı 397 bin 86 seçmenin yaşadığı Fransa ve 286 bin 753 seçmenin kayıtlı olduğu Hollanda izledi.Almanya'da seçmen sayısının fazla olması nedeniyle 26 temsilcilikte oy verme işlemi gerçekleştirilebilecek. 134 bin 246 seçmenin oy kullanacağı Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) de 9 temsilcilikte oy kullanabilecek.Verilere göre, en az seçmenin yaşadığı ülke ise 581 ile Brezilya oldu, ilk kez bu seçimde sandık kurulacak Nijerya ise 584 seçmen ile en az seçmen bulunan ikinci ülke sırasında yer aldı.397 bin 86 kayıtlı seçmeni ile Almanya'dan sonra en çok Türk seçmenin yaşadığı ikinci ülke olarak belirlenen Fransa'da da 9 temsilcilikte oy verilebilecek. Avusturya'da, 6 temsilcilikte, Azerbaycan'da ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de 3'er temsilcilikte oy kullanma işlemi gerçekleştirilebilecek. Sandık kurulacak ülkeler arasında en az seçmen sayısına sahip ülkeler ise 581 ile Brezilya, 584 seçmenle Nijerya, 635 seçmenle Türkmenistan olarak sıralandı. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur için belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılabilecek.Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, oylar YSK'nin belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek. Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak. Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.Cumhurbaşkanı seçiminde, yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılan oylar, adayların genel oylarına doğrudan yansıyor. Bu oylar, adayların Türkiye'de aldığı toplam oylara ekleniyor.Yurt dışında geçerli oylar, milletvekili seçiminde ise Türkiye'deki illerin seçmen sayısı ile partilerin aldıkları oy oranlarına göre, il seçim çevrelerinde orantılı biçimde dağıtılıyor.Sandık kurulacak 73 ülke ve bu ülkelerdeki seçmen sayısı şöyle: