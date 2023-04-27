Kocaeli'de köpeğe cinsel istismara 5 ay hapis cezası verildi

Kocaeli'de akıllara durgunluk veren olayın cezası belli oldu.6 Ağustos 2020'de yaşanan olayda, Kandıra ilçesinde Fatoş A., sokakta beslediği çoban köpeğine yiyecek vermek için yanına gitti.Burada 73 yaşında olduğu öğrenilen Maksut K.'nin hayvanı ağaca bağlayıp cinsel saldırıda bulunduğunu gördü.Genç kadın 'Ne yapıyorsun sen burada?' diye çığlık atınca, şahıs toparlanıp pantolonunu giydi, iç çamaşırı elinde kaldı.Maksut K.'nin eline geçirdiği taşları attığı Fatoş A., 'İmdat, yardım edin, köpeğe tecavüz ediyorlar' diye bağırdı.Yardıma gelen kişi, Maksut K.'yi yakaladı.İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Maksut K.'yi gözaltına aldı. Maksut K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Maksut K. hakkında Kandıra Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada ise bugün karar çıktı.Avukat ve bazı hayvan derneklerinin de katıldığı duruşmada Maksut K., 'Hayasızca hareket' suçundan 5 ay hapis ve 600 TL idari para cezasına çarptırıldı.Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.