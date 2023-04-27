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İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği: 92'si kurtarıldı, 32'si yakalandı

Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 92 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, 32 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Ekleme: 27.04.2023 - 19:54 Güncelleme: 27.04.2023 - 19:56 / Editör: Ozge Selin
İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği: 92'si kurtarıldı, 32'si yakalandı
Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere karşı sert müdahalesi devam ediyor.

İnsanlık dramına yol açan Yunan unsurları, yeni bir olayla gündeme geldi.

Bu kez göçmen hareketliliği İzmir açıklarında yaşandı.

Sahip güvenlik ekipleri görevde
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

92 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
Türk kara sularına itilen lastik bottaki 48 düzensiz göçmen tespit edilerek kurtarıldı.

Öte yandan ekipler, Dikili açıklarında geri itilen lastik bottaki 44 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.

32 göçmen de yakalandı
Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik uçağının tespit ettiği lastik bottaki 32 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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