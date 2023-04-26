Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Oktay, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi." ifadelerini kullandı. İletişim Başkanlığı ise dış basında yer alan "Erdoğan kalp krizi geçirdi" iddialarını ifşa ederek yalanladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam saatlerinde katıldığı canlı yayında, ufak bir rahatsızlık geçirmişti. Bir süre sonra yayına dönen Erdoğan, "Dün, bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Midemi üşütmüşüm. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.Doktorların tavsiyesi üzerine bugünkü programlarını iptal eden Erdoğan, istirahate çekilmişti.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Oktay, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi." ifadelerini kullandı.İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, uluslararası basında yer alan 'Erdoğan kalp krizi geçirdi' yalanına ilişkin de, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı" yönündeki iddialar doğru değildir." açıklamasında bulundu.Yapılan açıklamada, "Erdoğan, yarın düzenlenecek "Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme" törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır." denildi.