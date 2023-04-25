MSB duyurdu! Askerlik celp yerleri belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Mayıs/ Haziran/ Temmuz döneminde silah altına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının belirlendiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Mayıs/Haziran/Temmuz 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz' dedi.