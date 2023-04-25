MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütünün sözde Rakka alanı sorumlusu etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde Rakka alanı sorumlularından Baran Kurtay Kod Mehmet Sarı’yı, 14 Nisan 2023 günü Suriye Kamışlı’da düzenlediği gizli bir operasyonla etkisiz hale getirdi.
Türkiye'deki örgütsel eylemlere katılmasının ardından 2014'de Suriye alanına geçen Mehmet Sarı'nın son olarak PKK'nın lider kadrosu ile irtibatlı bir şekilde Rakka alanında üst düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
KAMIŞLI'DA NOKTA OPERASYON
MİT, Mehmet Sarı'nın Kamışlı'daki faaliyetlerini takibe aldı ve operasyon için uygun zamanı bekledi. PKK/YPG mensubu Rakka sorumlusu Baran Kurtay kod adlı terörist, Suriye Kamışlı bölgesinde 14 Nisan'da MİT'in özel ekibi tarafından düzenlenen çok gizli bir nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
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