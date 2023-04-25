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Beyaz Gazete
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İstanbul Valiliği: AK Parti seçim bürosuna saldırı ile ilgili iki kişi gözaltında alındı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama "Bahçelievler Kocasinan Mahallesindeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı." denildi.

Ekleme: 25.04.2023 - 16:50 Güncelleme: 25.04.2023 - 16:51 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama "Bahçelievler Kocasinan Mahallesindeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı." denildi.
Ayrıntılar gelecek...
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