İstanbul Valiliği: AK Parti seçim bürosuna saldırı ile ilgili iki kişi gözaltında alındı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama "Bahçelievler Kocasinan Mahallesindeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı." denildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama "Bahçelievler Kocasinan Mahallesindeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı." denildi.

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