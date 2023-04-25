İstanbul Valiliği: AK Parti seçim bürosuna saldırı ile ilgili iki kişi gözaltında alındı
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama "Bahçelievler Kocasinan Mahallesindeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı." denildi.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama "Bahçelievler Kocasinan Mahallesindeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı." denildi.
Ayrıntılar gelecek...
Ayrıntılar gelecek...
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