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HDP’li vekilden skandal sözler: Muhatap Öcalan'dır! İmralı özgürleşecek, Kürdistan özgürleşecek

7’li koalisyonun ortaklarından HDP’nin Bingöl'de gerçekleştirdiği mitingde sahneye çıkan DBP Milletvekili Saliha Aydeniz, peş peşe skandal açıklamalara imza attı. Konuşmasında bebek katili terör örgütü elebaşı Öcalan’ı özgürleştirme vaadinde bulunan Aydeniz, "Kürt sorununun demokratik çözümünün birinci muhatabı, sayın Abdullah öcalandır. İmralı özgürleşecek, Türkiye özgürleşecek; İmralı özgürleşecek, Kürdistan özgürleşecek. Buna inananlarla beraber siyaset yapalım" diyerek başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere 6'lı koalisyon ortaklarına mesajı verdi.

HDP’li vekilden skandal sözler: Muhatap Öcalan'dır! İmralı özgürleşecek, Kürdistan özgürleşecek
Ekleme: 25.04.2023 - 16:13 Güncelleme: 25.04.2023 - 16:15 / Editör: Ozge Selin
HDP’li vekilden skandal sözler: Muhatap Öcalan'dır! İmralı özgürleşecek, Kürdistan özgürleşecek
HDP, 6'lı koalisyona katılarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına desteğini açıkladı. HDP, kendisini kilit parti olarak tanımladıktan sonra sık sık terörist başı Abdullah Öcalan'ın serbest kalacağına dair açıklamalar yapmaya başladı. "Abdullah Öcalan'a özgürlük" vaadi ile ilgili son açıklamayı DBP Milletvekili Saliha Aydeniz yaptı.

Aydeniz, "Kürt sorununun demokratik çözümünün birinci muhatabı, sayın Abdullah öcalandır. İmralı özgürleşecek, Türkiye özgürleşecek; İmralı özgürleşecek, Kürdistan özgürleşecek.Buna inananlarla beraber siyaset yapalım" diyerek peş peşe skandal ifadelere yer verdi.

6'LI KOALİSYONDAKİ PARTİLER SESSİZ

HDP, 6'lı koalisyona destek verme kararının ardından oldukça cürretkar açıklamalar yapmaya başladı. Özerklik talebini sık sık vurgulayan HDP, bebek katili Öcalan'a sürekli özgürlük vadediyor. Ayrıca terör suçlarından tutuklu diğer isimlerin de serbest bırakılması şart olarak ortaya konuluyor. HDP, seçim beyannemesinde de bu durumu açıkça dile getiriyor. CHP'nin başını çektiği koalisyon ise HDP'nin skandal söylemlerine sessiz kalıyor. Reddeden bir açıklama şu ana kadar gelmezken, PKK'dan gelen skandal destek mesajlarına da bir tepki verilmiyor.

HDP, ÖZERKLİK VE OPERASYONLARIN DURMASINI İSTİYOR, KILIÇDAROĞLU DA BENZER DÜŞÜNCEDE

HDP, seçim beyannamesinde sınır içinde ve dışında terör operasyonlarının durmasını istediğini açıkça bildirdi. Yine Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki varlığını sonlandırması gerektiği de beyannamede yer alıyor. CHP, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonların süresini uzatmak için TBMM'den geçen tezkereye, PKK'nın da talep ettiği gibi 'hayır' oyu vermişti. Bu da CHP ile HDP'nin bu konuda farklı düşünmediğine işaret ediyor. Yine Kılıçdaroğlu sık sık sınır ötesinde TSK'nın bulunmasına karşı çıkıyor, ki bu HDP'nin kırmızı çizgilerinden biri. YPG/PKK'yı baskı altında tutan ve sınırlara yanaştırmayan TSK'nın geri çekilmesi terör örgütü tarafından uzun vadeli emelleri için kritik öneme sahip.

Özerklik konusunda da, CHP'nin daha önce destek veren birçok açıklaması bulunuyor. Kayyum uygulamasının kaldırılması konusunda da anlaşıldığını zaten Kılıçdaroğlu, HDP ile yaptığı son görüşme sonrası bizzat açıklamıştı.
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