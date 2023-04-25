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Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 331'inci gününde

7 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan baba, "Oğlum, sesimi duyuyorsan teslim ol. Annen ve kardeşlerinin arasına geri dön." diyerek evladına teslim ol çağrısında bulundu.

Ekleme: 25.04.2023 - 14:04 Güncelleme: 25.04.2023 - 14:05 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 331'inci gününde
Terör örgütü ve HDP'ye yönelik ailelerin tepkileri sürüyor.

Çocukları dağa kaçırılan anne ve babalar 3 Eylül 2019'da evlat nöbeti başlatmıştı.

Yaşanan kavuşmalar ise birçok aileye umut oldu ve HDP il binası önünde kurulan çadırda direniş başladı.

Bin 331'inci güne ulaştı

Bu süreçte 39 aile evladına kavuştu. Her gün yaz-kış, Ramazan, bayram demeden bir araya gelen ailelerin direnişi bugün bin 331'inci güne ulaştı.

'Bize ve kendine zulüm ettiğin yetmez mi?'

Oğlunun 7 yıl önce bugün kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren İsa Eslek'in babası Abdulkadir Eslek, evladına ‘teslim ol' çağrısında bulundu. Ailecek evlatlarına hasret kaldıklarını dile getiren Eslek, şu ifadeleri kullandı:

7 yıl önce bugün oğlum kandırılarak dağa kaçırıldı. 25 Nisan 2016 tarihinden beri oğlumdan haber alamıyorum. Oğlum, sesimi duyuyorsan teslim ol. Annen ve kardeşlerinin arasına geri dön. Bize ve kendine zulüm ettiğin yetmez mi? Oğlum, bu hasreti ancak sen bitirebilirsin. Artık bize çektirdiğin yeter.

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