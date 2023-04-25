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5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 49 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. İzmir merkezli İstanbul, Adana, Balıkesir, Muğla illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 49 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çete üyelerinin öğrenci, ev hanımı ve işsiz kişilerin kullandıkları banka hesapları üzerindeki işlem hacminin 550 milyon lira olduğu belirlendi.

Ekleme: 25.04.2023 - 09:23 Güncelleme: 25.04.2023 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 49 gözaltı kararı
İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay'ın koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis çetesi üyelerinin işsiz, öğrenci, ev hanımı gibi üçüncü kişilerden banka hesabı temin ettikleri, yine asıl meslekleri pazarlamacı, işçi olduğu anlaşılan kişiler üzerine paravan şirket kurdukları belirlendi. İzmir'de çok sayıda lüks rezidans kiralayarak buraları suç faaliyetlerinde kullandıkları tespit edilen çete üylerinin yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettikleri geliri paravan şirketlerin ve banka hesabını kullandıkları kişilerin hesapları üzerinden kripto varlıklara dönüştürerek soğuk cüzdanlara aktardıkları anlaşıldı.

Şebeke üyelerinin ayrıca yakınları üzerine otomotiv firması kurarak yakınlarının ve bu otomotiv firmasının üzerine 15 adet lüks marka araç aldıkları, banka hesaplarındaki işlem hacminin ise yaklaşık 550 milyon lira olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait olan 15 araç ile yine şüphelilere ait firma ve banka hesaplarına el konuldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis yapılanması içerisinde yer alan 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir merkezli İstanbul, Adana, Balıkesir, Muğla illerinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik bugün saat 06:00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
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