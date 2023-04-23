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Beyaz Gazete
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Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a miting'te şok! Kimse katılmadı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın düzenlediği Konya mitingine kimse katılmadı.

Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a miting'te şok! Kimse katılmadı
Ekleme: 23.04.2023 - 18:14 Güncelleme: 23.04.2023 - 18:40 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a miting'te şok! Kimse katılmadı
Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlendi.

Seçimlere günler kala siyasi partiler il-ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Yapılacak ilk seçimlerde iktidar umudu taşıyan muhalefet partileri de sahada çalışmalarına devam ediyor.

KİMSE KATILMADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Konya'da miting düzenleme kararı almıştı. İkili, Konya'da miting alanına gittiğinde adeta şoke oldu.

Düzenlenen mitinge beklenen katılım sağlanmadı. Bu gelişme üzerine Mansur Yavaş alanı konuşma yapmadan terk etti.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE ZİYARET YAPILMIŞTI

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Konya'yı ziyaret etmişti. Konya'da esnaf ziyareti yapan Kılıçdaroğlu vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.

Yaşanılan izdiham nedeniyle Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretini aracından yapmak zorunda kalmıştı.

BİR AY OLMADAN TÜM İLGİ AZALDI

Bir ay bile geçmeden ittifakın diğer büyük ortağının Konya temaslarında gösterilen ilginin azlığı ise dikkat çekti.

Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a miting'te şok! Kimse katılmadı

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