Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a miting'te şok! Kimse katılmadı

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlendi.Seçimlere günler kala siyasi partiler il-ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.Yapılacak ilk seçimlerde iktidar umudu taşıyan muhalefet partileri de sahada çalışmalarına devam ediyor.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Konya'da miting düzenleme kararı almıştı. İkili, Konya'da miting alanına gittiğinde adeta şoke oldu.Düzenlenen mitinge beklenen katılım sağlanmadı. Bu gelişme üzerine Mansur Yavaş alanı konuşma yapmadan terk etti.Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Konya'yı ziyaret etmişti. Konya'da esnaf ziyareti yapan Kılıçdaroğlu vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.Yaşanılan izdiham nedeniyle Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretini aracından yapmak zorunda kalmıştı.Bir ay bile geçmeden ittifakın diğer büyük ortağının Konya temaslarında gösterilen ilginin azlığı ise dikkat çekti.