Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı CHP'li Yıldırım Kaya jeneriğinde keleşli PKK'lı terörist olan programa konuk oldu

Terör örgütünün siyasi kolu HDP ile iş tutan CHP'de yeni bir skandal daha patlak verdi. CHP Genel Başkanı ve masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Yıldırım Kaya'nın, jeneriğinde omzunda Kalaşnikoflu PKK'lı terörist olan programa konuk olduğu ortaya çıktı.PKK'nın kanalına konuk olan CHP'li vekile, örgütün siyasi uzantısı HDP'nin vekili Saruhan Oluç da eşlik etti.CHP liderine adaylığını ilan etmesi sonrası ilk tebrik terör örgütü PKK'nın elebaşları ve HDP'nin eş başkanlarından gelmişti. İlk iş olarak HDP'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, 'Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?' diyerek ortaklarını meşrulaştırmaya çalışmıştı.PKK elebaşı Duran Kalkan, '6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır' derken diğer bir üst düzey PKK'lı Sabri Ok ise '100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız' imasında bulunmuştu.Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu da 'Toplumda umut yarattılar Erdoğan'ı devireceğiz' demişti.Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesi sonrası terör örgütü PKK kanadından kendisine yapılan yönelik destek açıklamalarına değindi.Sunucunun 'Terör örgütü elebaşlarının size destek açıklamaları var, bu konuda ne dersiniz?' sorusuna kaçamak yanıtlar veren Kılıçdaroğlu, terörü sadece Türkiye'de değil tüm Orta Doğu'da bitireceklerini öne sürüp, 'Kavgayı değil barışı önceleyen bir anlayışı benimseyeceğiz.' demişti.CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK elebaşlarının kendisine destek vermesine ilişkin yaptığı açıklamada, örgütün adını yine zikredemedi. Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda bela okudu ve insan gibi insanlarla yoluna devam edeceğini vurgulayıp, 'Bu arada ne söyleyeyim, her türlü terörün Allah bin belasını versin' dedi. CHP lideri geçtiğimiz günlerde de, PKK desteği sorusuna yanıt verememiş terörü sadece Türkiye'de değil tüm Orta Doğu'da bitireceklerini öne sürüp, 'Kavgayı değil barışı önceleyen bir anlayışı benimseyeceğiz.' diyerek tepkilerin hedefi haline gelmişti.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de PKK kanalı 'Medya Haber'e katıldığı ortaya çıkmıştı. Yurt dışında yayın yapan 'Medya Haber' isimli kanal, terör örgütü elebaşları Duran Kalkan ve Mustafa Karasu gibi isimlere mikrofon uzatmasıyla biliniyor.