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Bir günde serveti eridi: Elon Musk 13 milyar dolar kaybetti

Elon Musk, Tesla'nın hayal kırıklığı yaratan ilk çeyrek bilançosu, Twitter'da mavi tikin kaldırılması ve SpaceX roketinin patlaması sonucu bir günde 13 milyar dolar kaybetti.

Ekleme: 22.04.2023 - 19:40 Güncelleme: 22.04.2023 - 19:48 / Editör: Ozge Selin
Bir günde serveti eridi: Elon Musk 13 milyar dolar kaybetti
Tesla, SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın serveti, son 24 saatte 13 milyar dolar eridi.

Tesla ilk çeyrek sonuçlarıyla yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Geçen yıl 3,32 milyar dolar olan Tesla'nın ilk çeyrekteki net geliri yüzde 24 düşüşle 2,51 milyar dolara indi. Şirketin hisse başı karı ise 0,95 dolardan 0,73 dolara düştü. Tesla'nın bilançosu sonrası borsadaki hisseler sert geriledi. Twitter ve SpaceX'teki gelişmeler de düşüşü tetikledi. Elektrikli otomobil üreticisinin hisseleri ise 20 Nisan'da yüzde 9,75 düşüşle 162,99 dolara indi.

Tesla ilk çeyrek sonuçlarıyla yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Geçen yıl 3,32 milyar dolar olan Tesla'nın ilk çeyrekteki net geliri yüzde 24 düşüşle 2,51 milyar dolara indi. Şirketin hisse başı karı ise 0,95 dolardan 0,73 dolara düştü. Tesla'nın bilançosu sonrası borsadaki hisseler sert geriledi. Twitter ve SpaceX'teki gelişmeler de düşüşü tetikledi. Elektrikli otomobil üreticisinin hisseleri ise 20 Nisan'da yüzde 9,75 düşüşle 162,99 dolara indi.

Starship havada patladı

Öte yandan Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX şirketinin 'dünyanın en güçlü uzay roketi' olarak nitelenen roketi Starship, geçen haftaki ertelemenin ardından dün fırlatıldı ancak birkaç dakika sonra patladı.

ABD'nin New York kentindeki Özgürlük Anıtı'ndan daha büyük olan 120 metre uzunluğundaki dev roket, SpaceX'in Teksas'taki Starbase üssünden başarıyla fırlatılmıştı. Yılladır hazırlığı yapılan fırlatma sonrası yaşanan sevinç birkaç dakika sonra yerini hayal kırıklığına bıraktı. Mürettebatsız roket, fırlatmadan 4 dakika sonra yörüngeye ulaşamadan infilak etti.
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