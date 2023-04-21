Kahramanmaraş Pazarcık'ta hortum dehşeti: 1 kişi öldü, 50 kişi yaralandı

Öğle saatlerinden itibaren dolunun etkili olduğu ilçe merkezinde hortum oluştu.Memiş Özdal Mahallesi'ndeki hortumun etkisiyle bazı evlerin çatıları zarar gördü. İlçedeki bazı araçların da hortumun etkisiyle ters döndüğü görüldü.Bölgeye sevk edilen jandarma komando ekipleri, zarar gören alanlarda çalışma başlattı.1 KİŞİ ÖLDÜ, 50 KİŞİ YARALANDISağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde aniden çıkan hortum ve sağanak yağış nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin ise yaralandığını açıkladı.Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan çadır kentte sağanak yağış ve rüzgâr nedeniyle 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan herhangi birinin şu an ciddi sağlık sorunu bulunmuyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Başımız sağ olsun" dedi.