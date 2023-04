Hulusi Akar'dan Ramazan Bayramı mesajı: Tüm zorlukları birlik ve beraberlik içerisinde aşmaktayız

Türkiye, Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor.Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yazılı mesaj yayımladı.Bakan Akar mesajında, 6 Şubatta yaşanan asrın felaketine değinerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gece gündüz çalışmalara devam ettiğini vurguladı.Öte yandan terörle mücadele kapsamında da, 'Hudut namustur' anlayışıyla hudutların güvenliğinin sağlandığını vurgulayan Akar, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile denizlerde ve semalardaki hak ve menfaatlerin korunduğunu kaydetti.Hulusi Akar'ın mesajının tamamı şu şekilde:Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım,Muvazzaf ve emekli tüm mensuplarımızın bayramını gönülden tebrik ediyorum.Bayramlar, millî ve manevi değerlerimizin özenle yaşatıldığı; sevgi, saygı, hoşgörü ve vefa hislerimizin güçlendiği çok özel günlerdir.Milletçe hepimizi derinden etkileyen büyük deprem felaketi ve diğer doğal afetler nedeniyle bu Ramazan Bayramı’nı buruk bir halde geçiriyoruz.Kayıplarımız çok, acımız derin. Ancak ümitsizliğe ve karamsarlığa kapılmadan yaraların sarılması, hayatın normalleştirilmesi için ilk günden itibaren devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde omuz omuza gayretlerimizi sürdürmekteyiz.Tarih boyunca maruz kaldığımız tüm felaket ve zorlukları milletçe nasıl bir ve beraber olarak aşmayı başardıysak bu felaketin ortaya çıkardığı olumsuzlukları da aynı şekilde birlik ve beraberlik içerisinde aşmaktayız.Bu kapsamda “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla ülkemizi her alanda çok daha ileriye taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım,Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra ettiğimiz bu dönemde TSK;Bir yandan deprem felaketinin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden gayret göstermekte, diğer yandan da egemenlik ve bağımsızlığımız için;- Her türlü arazi ve iklim şartlarında “Hudut namustur.” anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta,- Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde başta PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmekte,- Denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi korumakta,- Bunlara ilaveten başta KKTC, Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost, kardeş ve müttefiklerimizin haklı davasına destek olmakta;- Aynı zamanda yedi iklim üç kıtaya barış, huzur ve adaleti götüren atalarımızdan aldığı ilhamla, başta Tahıl Sevkiyatı Anlaşması olmak üzere benzeri girişimlerle bölge ve dünya barışına da katkı sağlamaktadır.Bu duygu ve düşüncelerle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve bugüne kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimize, komutanlarımıza ve asil milletimize şükranlarımı sunuyorum.Aziz şehitlerimize, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimize, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; yakınlarına ve milletimize başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.Ayrıca şu anda karada, denizde ve havada; yurt içinde ve sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla yürüten kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın her birini de alınlarından öpüyor, kendilerine sağlık ve esenlik içinde kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum.Tüm mensuplarımızın, emeklilerimizin, kahraman gazilerimizin ve ailelerinin, aziz şehitlerimizin değerli aile bireylerinin; yanı sıra bu bayram gününde dahi aile ve sevdiklerinden uzakta büyük fedakârlıklarla görevlerini ifa eden kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın Ramazan Bayramı’nı bir kez daha en içten duygularla kutluyorum.