  • USD: 19,38 - 19,42
  • EURO: 21,21 - 21,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hulusi Akar'dan Ramazan Bayramı mesajı: Tüm zorlukları birlik ve beraberlik içerisinde aşmaktayız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem felaketleriyle mücadele kapsamında Mehmetçik ve vatandaşların büyük bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ekleme: 20.04.2023 - 13:13 Güncelleme: 20.04.2023 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
Hulusi Akar'dan Ramazan Bayramı mesajı: Tüm zorlukları birlik ve beraberlik içerisinde aşmaktayız
Türkiye, Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yazılı mesaj yayımladı.

Bakan Akar mesajında, 6 Şubatta yaşanan asrın felaketine değinerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gece gündüz çalışmalara devam ettiğini vurguladı.

Öte yandan terörle mücadele kapsamında da, 'Hudut namustur' anlayışıyla hudutların güvenliğinin sağlandığını vurgulayan Akar, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile denizlerde ve semalardaki hak ve menfaatlerin korunduğunu kaydetti.

"Ramazan Bayramı’nı buruk bir halde geçiriyoruz"
Hulusi Akar'ın mesajının tamamı şu şekilde:

Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım,

Muvazzaf ve emekli tüm mensuplarımızın bayramını gönülden tebrik ediyorum.

Bayramlar, millî ve manevi değerlerimizin özenle yaşatıldığı; sevgi, saygı, hoşgörü ve vefa hislerimizin güçlendiği çok özel günlerdir.

Milletçe hepimizi derinden etkileyen büyük deprem felaketi ve diğer doğal afetler nedeniyle bu Ramazan Bayramı’nı buruk bir halde geçiriyoruz.

Kayıplarımız çok, acımız derin. Ancak ümitsizliğe ve karamsarlığa kapılmadan yaraların sarılması, hayatın normalleştirilmesi için ilk günden itibaren devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde omuz omuza gayretlerimizi sürdürmekteyiz.

Tarih boyunca maruz kaldığımız tüm felaket ve zorlukları milletçe nasıl bir ve beraber olarak aşmayı başardıysak bu felaketin ortaya çıkardığı olumsuzlukları da aynı şekilde birlik ve beraberlik içerisinde aşmaktayız.

Bu kapsamda “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla ülkemizi her alanda çok daha ileriye taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

"TSK, dünya barışına da katkı sağlamaktadır"
Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım,

Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra ettiğimiz bu dönemde TSK;

Bir yandan deprem felaketinin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden gayret göstermekte, diğer yandan da egemenlik ve bağımsızlığımız için;

- Her türlü arazi ve iklim şartlarında “Hudut namustur.” anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta,

- Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde başta PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmekte,

- Denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi korumakta,

- Bunlara ilaveten başta KKTC, Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost, kardeş ve müttefiklerimizin haklı davasına destek olmakta;

- Aynı zamanda yedi iklim üç kıtaya barış, huzur ve adaleti götüren atalarımızdan aldığı ilhamla, başta Tahıl Sevkiyatı Anlaşması olmak üzere benzeri girişimlerle bölge ve dünya barışına da katkı sağlamaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve bugüne kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimize, komutanlarımıza ve asil milletimize şükranlarımı sunuyorum.

Aziz şehitlerimize, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimize, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; yakınlarına ve milletimize başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Ayrıca şu anda karada, denizde ve havada; yurt içinde ve sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla yürüten kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın her birini de alınlarından öpüyor, kendilerine sağlık ve esenlik içinde kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum.

Tüm mensuplarımızın, emeklilerimizin, kahraman gazilerimizin ve ailelerinin, aziz şehitlerimizin değerli aile bireylerinin; yanı sıra bu bayram gününde dahi aile ve sevdiklerinden uzakta büyük fedakârlıklarla görevlerini ifa eden kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın Ramazan Bayramı’nı bir kez daha en içten duygularla kutluyorum.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Kılıçdaroğlu’nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK’nın ağzıdır
İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Kurum: Halkı mağdur etmeyi bırakın... 'İBB'nin yapmadığını biz yapacağız'
Akşener'in masayı dağıtmasında flaş itiraf: Kurgulanmış bir tiyatroydu! Genel Başkanlar biliyordu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında açıkladı! İşte anketlerdeki son durum
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
'Önce vatan' diyen vatandaşlar AK Parti Ankara Milletvekilleri adaylarını bağrına basıyor
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getirildi
Karadeniz'de tarihi gün! 20.23'te bağımsızlık ateşi Filyos'ta yanacak
Numan Kurtulmuş'tan BAYKAR'ı hedef alan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sözleri cehalet kokuyor
CHP'li Mansur Yavaş HDP'nin adını vermeden diğer partileri PKK ile bir tuttu
HDP'li Berdan Öztürk'ten skandal sözler: Abdullah Öcalan'ı özgürleştireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki!
Muharrem İnce İzmir'de CHP aday listesine böyle tepki gösterdi: Hiç bu kadar içim acımamıştı
7'li koalisyondaki küçük ortaklar birbirine girdi! Karamollaoğlu'ndan DEVA'ya 'liste' tepkisi: Böyle bir mantık olabilir mi?
HDP, 6'lı koalisyona Kürt sorunu için rotayı çizdi: İmralı ve Kandil olmadan olmaz...
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu partisinden istifa etti: Bu mesele benim meselem değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ülkemize diz çöktürmek istiyorlar' deyip muhalefeti hedef aldı: Emperyalistlerin hepsi Kılıçdaroğlu'nu destekliyor
İstanbul'da esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Kurum'dan TOKİ'den ev sahibi olan vatandaşla samimi sohbet
Başkan Erdoğan'dan Denizli'de önemli açıklamalar
İzmir'de belediye otobüsü kayganlaşan yolda duvara çarptı! 10 kişi yaralandı
Sürücülere bayram müjdesi! Akaryakıtta çifte indirim geliyor: Benzine 1 lira 21 kuruş..

Sürücülere bayram müjdesi! Akaryakıtta çifte indirim geliyor: Benzine 1 lira 21 kuruş..

6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda! Kritik tarih 1 Mayıs...

6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda! Kritik tarih 1 Mayıs...

Bir anda gökyüzünde beliren gizemli küre dünyayı şaşırttı! Gören UFO sandı, gerçek çok başka çıktı

Bir anda gökyüzünde beliren gizemli küre dünyayı şaşırttı! Gören UFO sandı, gerçek çok başka çıktı

Türkiye'nin 82. ili hangisi olacak? Aday ilçeler tek tek açıklandı: Sizin memleketiniz de olabilir!

Türkiye'nin 82. ili hangisi olacak? Aday ilçeler tek tek açıklandı: Sizin memleketiniz de olabilir!

Antalya’da ihbar üzerine ekipler alarma geçti! Örtüye sarılı ceset sandılar içinden çıkan şoke etti

Antalya’da ihbar üzerine ekipler alarma geçti! Örtüye sarılı ceset sandılar içinden çıkan şoke etti

Peş peşe uyarılar! Bugünden itibaren çok şiddetli geliyor, günlerce sürecek...

Peş peşe uyarılar! Bugünden itibaren çok şiddetli geliyor, günlerce sürecek...