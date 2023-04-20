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Başkan Erdoğan'dan Büyük Ekonomiler Forumu'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'ni deveye aldık. İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik olarak adlandırılan üçlü gezegen krizi ile mücadelede çözüm küresel dayanışmadan geçiyor." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Büyük Ekonomiler Forumu'nda önemli açıklamalar
Ekleme: 20.04.2023 - 16:43 Güncelleme: 20.04.2023 - 17:01 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Büyük Ekonomiler Forumu'nda önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'nda konuştu. Erdoğan, "2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda emisyon azaltma hedefimizi iki katına çıkardık. Önümüzdeki dönemde iklim kanunumuzu meclisimizden geçirmiş olacağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bir sene içinde afetzedelerimizi içinde huzurla oturacakları yeni yuvalarına kavuşturacağız. İklim değişikliği, biyolojik değişiklik ve kirlilikte çözüm küresel dayanışmadan geçiyor.

2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda 2030 yılına kadar emisyon azaltma hedefini iki katına çıkardık.

31. BM İklim Konferansına ev sahipliğine adaylığımızı da ilan ederek konuya verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizdik. Hidrofloro karbon emisyonlarını kademeli olarak azaltılması için ulusal strateji belgemizi 2024 yılına kadar tamamlayacağız.

30 Mart günü Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi. BM çatısı altında eşimin başkanlığında danışma kurulu tesis edildi. Bu süreçteki değerli katkılarınız için de teşekkür ediyorum.

"YENİLENEBİLİR ENERJİNİN TOPLAM GÜÇ İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 55'E ÇIKTI"
Sözleşmenin dönem başkanlığını 2 yıl süreyle Türkiye üstlenecektir. Yeşil dönüşüme yönelik çabalarımız devam ediyor. Kullanıma sunduğumuz Togg'u da hedefimizin bir parçası olarak görüyoruz. Yenilenebilir enerji kapasitemizi sürekli artırıyoruz. Yenilenebilir enerjinin toplam güç içindeki payını yüzde 55'e çıkardık. Dünyada 12, Avrupa'da 5. sırada yer alıyoruz. Jeotermalde Avrupa'da ilk sırada, hidroelektrikte ise Avrupa'da ikinci sırada yer alıyoruz. Yıllık 90 milyon ton karbon eşdeğeri sera gazı emisyonu engellenmiştir.

Türkiye olarak tüm çevre sorunlarının sürdürülebilir kalkınması için çaba göstermeye devam edeceğiz.
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