Zonguldak'ta taksi direğe çarptı: 2 ölü 1 yaralı

04:50 sıralarında Kilimli istikametine Teoman Duralı Tüneli çıkışında, Ahmet Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen ticari araç kontrolden çıktı. Ardından refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan ticari araç takla atarak durabildi.Araç hurdaya döndü, sürücü dahil 2 kişi can verdiOtomobil adeta kâğıt gibi katlanırken sürücü Ahmet Ç. olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.Araçta bulunan B.B. ve M.K. sağlık ekiplerin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayı gören sürücüler şaşkınlığını gizleyemedi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.