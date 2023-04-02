Seçim kaydı sorgulamada son gün! Listeler indirilecek

Türkiye seçimler için son düzlükte...Yaşanan depremlerin ardından birçok vatandaş şehir değiştirmek zorunda kaldı.Depremzede seçmenler, seçimde kendi illerinde veya taşınmak zorunda kaldıkları illerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliği beyanlarını, 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlükleri ya da e-devlet üzerinden yaptı.İşlemleri yapmayanlar, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkma tarihi olan 20 Mart 2023 ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında da bu işlemlerini gerçekleştirebilecek.Bir diğer yandan vatandaşların seçime günler kala yaşadıkları değişiklik sonrasından gözler 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerinde nerede oy kullanılacağına çevrildi.Yüksek Seçim Kurulu ve e-devlet üzerinden yurt içi seçmen kaydı sorglama ekranın nerede oy kullabileceği belirlendi.Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor.Bir diğer yandan e-devlet üzerinden de seçmen kayıt yerleri öğreniliyor.Seçmen kayıtları askıdan inecek ve itirazlar için verilen süre bugün sona erecek.Bugünden itibaren vatandaşlar seçmen kayıtlarındaki yerler dışında oy kullanmak için değişiklik yapamayacak.Seçmen kayıtları askıdan inecek ve itirazlar için verilen süre bugün sona erecek.Bugünden itibaren vatandaşlar seçmen kayıtlarındaki yerler dışında oy kullanmak için değişiklik yapamayacak.