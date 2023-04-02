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Meral Akşener'den 2 yılda 180 derece dönüş! 'Terörle yan yana konumlandırıyorum' dediği HDP'ye kucak açtı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2 yıl içinde yaptığı 180 derecelik dönüş ile dikkat çekiyor. HDP'yi, PKK'nın yanında konumlandırdığını söyleyen Akşener, PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin asla masaya gelemeyeceğini de defalarca deklare etti. Ancak gelinen noktada HDP aday çıkarmayarak resmen 6'lı ittifaka 7'nci ortak olarak katıldı. Bu duruma Akşener'in hiçbir tepki göstermemesi sonucu İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu istifa etti.

Meral Akşener'den 2 yılda 180 derece dönüş! 'Terörle yan yana konumlandırıyorum' dediği HDP'ye kucak açtı
Ekleme: 2.04.2023 - 09:37 Güncelleme: 2.04.2023 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener'den 2 yılda 180 derece dönüş! 'Terörle yan yana konumlandırıyorum' dediği HDP'ye kucak açtı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2 sene önce PKK'nın yanına konumlandırdığı HDP ile aynı masaya oturmayı kabul etti. Akşener'in, ikiyüzlü siyasetine daha fazla dayanamayan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, zehir zemberek sözlerle istifa etti. Peki, Akşener'i 180 derece döndüren şey ne? Vatandaş bu sorunun yanıtını bekliyor...

BÖYLE DÖNÜŞ GÖRÜLMEDİ

7'li koalisyonun CHP'den sonra en büyük ortağı olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2 yıl önce yaptığı konuşmalar sosyal medyada yeniden gündem oldu. Katıldığı TV programında sunucunun "HDP'yi nereye konumlandırıyorsunuz?" sorusuna Akşener, "HDP'yi PKK terör örgütünün yanına konumlandırıyorum" yanıtını vermişti. Akşener, HDP'li Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak da, "Selahattin Demirtaş'ın terörle iç içe olduğu, o yapıyla iç içe olduğu bir gerçek. Kendisi reddetmiyor zaten" tespiti yapmıştı.

"2 YILDA NE DEĞİŞTİ?"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesi ve HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklaması, Akşener'in yaptığı tüm açıklamalara rağmen bunu nasıl sindirdiği sorusunun yöneltilmesine neden oldu. Sosyal medyada videoya yorum yapan kullanıcıların bazıları ise "2 yılda ne değişti?" diye sorarak tepkilerini dile getirdi.

HDP OYLARI İLE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLMAYA YEŞİL IŞIK YAKTI

Akşener 3 Kasım 2021 tarihli TBMM'deki grup toplantısında da, "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz.
HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır, diyoruz" diyerek tabanına mesaj göndermişti.

Daha önce de bir konuşmasında Akşener, "Alengirli işe karşıyım. HDP masaya getirilemez" demişti. Ancak HDP'nin masayı açıkça desteklemesine sessiz kalan Meral Akşener, adeta HDP oylarıyla cumhurbaşkanı yardımcısı olmaya da yeşil ışık yaktı.

SÜREÇ AĞIRALİOĞLU'NU İSTİFAYA GÖTÜRDÜ

İYİ Parti milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da, HDP'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceğini açıklaması sonrasında partisinden istifa etmişti.
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