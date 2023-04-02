CHP'li Sağlar, 'AK Parti ve Erdoğan hala birinci' deyince Şirin Payzın şoka girdi! O anlar sosyal medyada viral oldu

CHP'li Fikri Sağlar, kamuoyu yoklamalarında AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın hala birinci olduğunu söyledi. Sağlar'ın, Halk TV'de bu sözleri söylemesi sonrası Şirin Payzın ne diyeceğini bilemedi. Bir süre sözlerini toparlayamayan Şirin Payzın, "Durum kritik olduğu için herkes oylar bölünmesin diyor. Muharrem İnce'nin çekilmesi bu kritik durumu bir nebze aşağı indirmeyecek midir?" ifadelerini kullandı. Payzın'ın, konuşamadığı anlar sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından tiye alınarak paylaşıldı.

CHP'li Fikri Sağlar, Halk TV'de AK Parti'nin anketlerde hala birinci parti olduğunu söyledi. Sağlar'ın sözleri sonrası Payzın, uzun süre kekeledi ve cümlelerini toparlayamadı. Bu anlar sosyal medyada onlarca kullanıcı tarafından paylaşıldı ve çok sayıda tiye alan yorum yapıldı.CHP'li Fikri Sağlar, Halk TV'deki canlı yayında Muharrem İnce'nin çekilmeme kararını değerlendirirken, "Bakarsanız kamuoyu araştırmalarında hala AK Parti birinci parti görünüyor, Erdoğan da." dedi.Sağlar'ın sözleri sonrası şaşkına dönen Şirin Payzın, yaklaşık 10 saniye cümlesini toparlayamadı ve kekeledi. Payzın daha sonra ise durumu, "Durum kritik olduğu için herkes oylar bölünmesin diyor. Muharrem İnce'nin çekilmesi bu kritik durumu bir nebze aşağı indirmeyecek midir?" sözleri ile kurtarmaya çalıştı.CHP'li Fikri Sağlar'ın "AK Parti birinci parti görünüyor" sözleri karşısında Şirin Payzın'ın adeta dili tutuldu | VideoPayzın'ın, CHP'li Sağlar'dan beklemediği sözleri duyması sonrası kekelemesi sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı yorumları ile Payzın'ı tiye aldı.O yorumlardan bazıları şöyle:14 mayıs gecesi bunların arasında başlayacak olan birbirlerine küfür düellosu nu merak ediyorum.Şirin iptal.. Şirin şok.. Şirin bitik..İşine gelmeyince afallayan jakoben..Boksda grogi durumu vardır, boksör düşmez ama kendinde değildirHahah bunlar iyi günleriVe tarafsız basın mensubumuz kekelemeye başlar. 15 mayıs lal olur bunlar.Anlatayım o zaman Şirin hanım, İnce çekilse dahi bir cacık olmaz.