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Bakan Yardımcısı Ersoy: Seccade skandalı değerlerimize mesafesini gösterdi

Katıldığı bir iftar programının ardından yerde sereli seccadeye basarak poz veren; sonra da “üzgün” olduğunu söyleyen 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir tepki de Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’dan geldi. Bakan Varank, Halkının değerlerine bu kadar yabancı bu insanlar ülkeyi yönetecek olsa o değerlere saygı duyup onları gözetir mi? “ derken İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy “Hadi sen görmedin inandık ta orada bulunan kimse de mi görmedi. Bu fotoğraf karesi; orada bulunan herkesin değerlerimizden ne kadar uzaklaştığının bir göstergesi” dedi.

Ekleme: 2.04.2023 - 14:42 Güncelleme: 2.04.2023 - 14:43 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yardımcısı Ersoy: Seccade skandalı değerlerimize mesafesini gösterdi
CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün katıldığı bir iftar programı sonrası partisinin milletvekili aday adayı Azade Ay ve Canan Kaftancıoğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun bu görüşme sonrası çektirdiği fotoğrafta yerde serili olan seccadeye ayakkabıyla basması büyük tepki topladı.

CHP "HALI" DEDİ KILIÇDAROĞLU KABUL ETTİ

Sosyal medyada Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'na bu çirkin davranıştan dolayı tepki yağarken, CHP grubu yaptığı açıklamarla konuyu kapatmaya çalışıp, yerde serili olan seccadenin halı olduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu ise sosyal medyadan yayımladığı mesaj da seccadeye bastığını itiraf ederek "Seccadeye bastığım için çok üzgünüm" demekle yetindi.

BAKAN'DAN TEPKİ

Üzgün olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan geldi. Bakan Varank, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "Kemal Kılıçdaroğlu seccadeyi görmemiş, Canan Kaftancıoğlu da görmemiş, Yanındaki kadınlar da görmemiş, Fotoğrafçı da görmemiş, Etrafındaki partililer de görmemiş. Halkının değerlerine bu kadar yabancı bu insanlar ülkeyi yönetecek olsa o değerlere saygı duyup onları gözetir mi?" yazdı.

ERSOY, "DEĞERLERİMİZDEN NE KADAR UZAKLAŞTIĞINIZIN RESMİ"

"Üzüntünüze inanıyorum." diyen Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ise bu seçim sürecinde iftar iftar dolaşanlar elbette Müslümanların alnını koyduğu seccadeye ayakkabı ile basmazdı. Orada bulunan (fotoğrafı çektiren, çeken, kenardan izleyen) hiç kimse de bastığı yeri görememiş olamaz. Sanırım sorun, sizin seccadeyi normal halıdan ayıramayacak kadar kültürümüzden uzak olmanız." diye yazdı.

7'li koalisyona da yüklenen Ersoy, "Hangi tiyatroyu sahnelerseniz sahneleyin, hangi cambaza bak oyununu oynarsanız oynayın, utanmadan ne tür siyasi fırsatçılık yaparsanız yapın, gerçekleri gizleyemezsiniz. Bu Yüce Millet, PKK'nın, FETÖ'nün, Kandil'in, HDP'nin çılgınca desteklediği koalisyona vatanını, devletini teslim etmez, edemez" dedi.
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