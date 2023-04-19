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Beyaz Gazete
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Yüz yılın yalanı: 300 milyar dolar getirmiş!

14 Mayıs öncesi bol keseden vaatler sıralayan Kılıçdaroğlu, “300 milyar dolar getireceğim” yalanını büyütüp “300 milyar dolar temiz yatırım getirdim” demeye başladı. Kılıçdaroğlu’nun getirdiğini iddia ettiği parayı kimden aldığı, yüzden fazla TIR’ı dolduran parayı Türkiye’ye nasıl soktuğu ve nerede sakladığının ise cevabı yok. Çünkü ortada böyle bir para yok.

Yüz yılın yalanı: 300 milyar dolar getirmiş!
Ekleme: 19.04.2023 - 08:59 Güncelleme: 19.04.2023 - 09:00 / Editör: Ozge Selin
Yüz yılın yalanı: 300 milyar dolar getirmiş!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla birlikte yalan çıtasını iyice yükseltti. Kılıçdaroğlu’nun “Gittim, milletimiz için 300 milyar dolar temiz yatırım getirdim” şeklindeki iddiası bir dizi soru işaretini beraberinde getirdi. Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar doları kimden aldığı, ne zaman getirdiği ve hangi yöntemle getirdiği merak ediliyor.

Televizyonlardan ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan Kılıçdaroğlu reklamlarında “300 milyar dolar temiz yatırım getirdim” ifadesi hem sözlü olarak seslendiriliyor hem de yazılı olarak ekrana getiriliyor. “Getirdim” şeklindeki geçmiş zaman dilinin kesin bir ifadeyle kullanılması dikkat çekiyor.

KAYNAK NERESİ? ABD Mİ, İNGİLTERE Mİ, ALMANYA MI?
Bilindiği gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen yıl 9-13 Ekim tarihlerinde ABD’ye, 2-4 Kasım tarihlerinde İngiltere’ye ve 14-17 Aralık tarihlerinde ise Almanya’ya ziyarette bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, birçok konuşmasında bu ziyaretler sırasında yaptığı temaslar sırasında kaynak bulduğunu iddia etmişti. Seçimler yaklaşınca Kılıçdaroğlu’nun “300 milyar dolar getirdim” diyerek yalan bir vaatle seçmenin algısına oynaması alay konusu oldu.

100 YILDA GELMEYEN PARA REKLAMLA GELDİ
Türkiye, cumhuriyet tarihi boyunca toplam 267 milyar dolar Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) çekti. Bunun 252 milyar doları 2003-2022 yılları arasında Türkiye’ye geldi. AK Parti iktidarından önce ise Türkiye 80 yılda toplam 15 milyar dolar doğrudan yatırım alabildi. Son olarak Türkiye’ye 2022’de 13 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım geldi. 100 yılda gelmeyen bir uluslararası doğrudan yatırımı Kılıçdaroğlu “Getirdim” iddiasında bulunuyor.

BANKACILIK SEKTÖRÜ İHYA OLURDU
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Merkez Bankası tarafından haftalık olarak açıklanan bankacılık sektörü mevduat verilerinde 300 milyar dolarlık bir artış görülmediğine göre; Kılıçdaroğlu’nun bu kadar büyük bir parayı hangi yöntemle Türkiye’ye getirdiği de merak konusu oldu. 7 Nisan ile biten haftada Türk bankacılık sektöründe toplam 10 trilyon 112 milyar lira (448 milyar dolar) bulunuyor.

DOLAR NEDEN DÜŞMEDİ?
Bunun 5 trilyon 951 milyar lirası (306,8 milyar dolar) TL cinsi hesaplarda, 4 trilyon 160 milyar lirası ise (131,8 milyar dolar) yabancı para cinsi hesaplardan oluşuyor.

Kılıçdaroğlu’nun getirdiğini söylediği 300 milyar dolarlık kaynağın bankacılık sistemine dahil olması, Türk bankacılık sektöründeki toplam mevduata yaklaşık 5,8 trilyon liralık bir paranın dahil olması ve toplam bankacılık sektörü mevduatının 16 trilyon liraya yaklaşması anlamına geliyor. 300 milyar dolarlık bir dövizin yurt dışından Türkiye’ye gelmesi, iç piyasada döviz kurlarının düşmesini neden olurdu. Dolar ve avronun TL karşısındaki değeri uzunca bir dönemdir stabil seyrettiğine göre; bu paranın nerede saklandığı ve neden finansal sisteme dahil edilmediği merak ediliyor.

KILIÇDAROĞLU’NA 300 MİLYAR $ SORULARI
* Bu parayı hangi ülkeden ve kimden aldın?
* 300 milyar doları borç mu veya hibe olarak mı verdiler?

* Bu borcu hangi yetkiyle aldın?
* Hazine’nin bundan haberi var mı?

* Bu kadar büyük bir kaynağı hangi projelerde kullanacağını söyleyerek temin ettin?
* Bunun için herhangi bir sözleşme imzaladın mı?

* Yüzde kaç faizle borçlandın?
* Yoksa tefecilerle mi anlaştın?

* Bu borcun geri ödemesi ne zaman?
* 300 milyar doları ne zaman Türkiye’ye getirdin?

* Bu parayı fiziki olarak mı yoksa bankacılık sistemiyle mi Türkiye’ye soktun?
* Kaç TIR’la, hangi gümrük kapısından geçirdin?

* 100'den fazla TIR'la ancak taşınabilen bu paranın taşıma işini hangi şirkete yaptırdın?
* Yedili masadaki ortaklarının bu paradan haberi var mı?

* Seçimi kazanmazsan 300 milyar doları geri mi vereceksin?
* Sisteme böyle bir para giriş olmadığına göre nerede saklıyorsun?

* CHP Genel Merkezi’nin 12’nci katına da sığmayacağına göre, 300 milyar dolar nerede?
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