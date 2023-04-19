Karadeniz gazında tarihi gün: Erdoğan meşaleyi yakıp indirim müjdesini verecek

Zonguldak'ta bulunan Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nden Karadeniz doğalgazını karaya çıkartmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sosyal medya hesabından karaya ulaşan gazın ilk kez yanma görüntüleri paylaşıldı.Alevler havadan görüntülerinken TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, “Çok şükür, bu mübarek ramazan gününde ne kadar şükretsek az. Milletimizin dualarıyla çıktığımız bu yolda, Cumhurbaşkanımızın verdiği görevi tamamlamış olmanın huzuru içerisindeyiz. Allah'a çok şükür bugünü de gördük. Bütün takım arkadaşlarımızla beraber Karadeniz'in derinliklerinde keşfettiğimiz gazı karaya ulaştırmış olduk.” dedi.Dünyada yankı uyandıran ve rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküp, ekonomik değeri ise 1 trilyon doları aşan Karadeniz gazı 20 Nisan Perşembe günü Zonguldak Filyos'ta kurulan Doğalgaz İşleme Tesisi ile karaya ulaştırılacak.Karadeniz gazı için yarın büyük gün. Saat 20.23'te yapılacak törenle Türkiye için tarihi meşale yanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Nisan akşamı meşaleyi yakacak.20 Nisan'da karaya ulaşacak olan Karadeniz gazı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dört formüllü indirim müjdesi vereceği belirtiliyor.Bu kapsamda Nisan ayında doğal gaz faturalarından ücret alınmaması ya da 1216 liralık indirimin yapılması gündemde.Yapılan ilk çalışmada tüm abonelere bir defaya mahsus olmak üzere 100'er metreküp doğal gaz (607 TL) hediye edilmesi düşünülürken, ikinci formülde ise konutlarda doğal gaza yüzde 15 gibi bir indirim üzerinde çalışıldığı ifade edildi.Bir diğer formül ise yılsonuna kadar 8 ay boyunca her ay mutfak ve banyo kullanım ihtiyacı olan 25 metreküpün (152 TL) vatandaşa ücretsiz verilmesi.Bu formülde vatandaşa destek 1.216 TL olacak. Bir diğer formül ise Nisan ayında ne gelirse gelsin doğal gaz faturasından ücret alınmaması yönünde.