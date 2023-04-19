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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan şehit aileleri ile bir araya geldi

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “15 Temmuz’da başaramadıklarını 14 Mayıs’ta sandıkta başarmaya çalışıyorlar. Teröristlerle yol yürüyenler, milletimizin acılarından rant devşirenler hak ettiği karşılığı alacaklar. Teröristlere umut bağlayanlar cevabı 14 Mayıs’ta alacaklar” dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan şehit aileleri ile bir araya geldi
Ekleme: 19.04.2023 - 15:25 Güncelleme: 19.04.2023 - 15:30 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan şehit aileleri ile bir araya geldi
AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından Şehit Aileleri için düzenlenen iftar programı büyük katılımla gerçekleşti. İftar Programına AK Parti İl ve İlçe teşkilatı, milletvekili adayları, partililer ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. Hakan Han Özcan, yaptığı konuşmada, umutlarını teröristlere bağlayan “7'li maşa”ya sert eleştirilerde bulundu. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayının teröristleri serbest bırakmayı vadettiğini ifade eden Özcan, “Bu ülkeyi teröristlere teslim etmeyeceğiz” dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan şehit aileleri ile bir araya geldi

“15 TEMMUZ'DA BAŞARAMADIKLARINI 14 MAYISTA BAŞARMAYA ÇALIŞIYORLAR”
 “15 Temmuz'da başaramadıklarını 14 Mayıs'ta sandıkta başarmaya çalışıyorlar” diyen AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Hepimizin uyanık olması ve çok çalışması lazım. PKK'nın, FETÖ'nün Türkiye'de iktidar olmaması için 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmamız lazım. Bu sofranın etrafında oturan herkes vatan, bayrak, istiklal ve istikbalin kıymetini çok iyi bilen kişilerdir. FETÖ'cü hainlerin milli iradeyi alaşağı etme çabasına göğsünü siper ederek direnenlerdir. Bu sofrada oturanlar Kandili bölücü örgütün başına yıkmak için emir bekleyenlerdir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar canını ve kanını vermekten çekinmeyenlerdir” diye konuştu.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan şehit aileleri ile bir araya geldi

“7'li MAŞA 14 MAYIS'TA AĞIR BİR HEZİMET ALACAKTIR”
7'li Maşa'ya da sert eleştirilerde bulunan Hakan Han Özcan, “Teröristlere umut bağlayan, onlarla kirli pazarlıklar yapan, sırtlarını sıvazlayanlarda hak ettiği cevabı Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta alacaktır. Bu ülkenin terörle dize getirilemeyeceğini bunlar hala anlamadı. 7'li maşa, 14 Mayıs'ta ağır bir hezimet alacaktır. Ülke ve millet düşmanlığı ile bölücü terörden medet umanların kapalı kapılar ardından yaptığı hesapları tutmayacaktır. Alnımız ak, başımız dik sandığa gideceğiz. Teröristlerle yol yürüyenler, milletimizin acılarından rant devşirenler hak ettiği karşılığı alacaklar” ifadelerini kullandı. Program sonunda AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 15 Temmuz gecesi 2 oğlu ve 1 yeğeni FETÖ'cü hainler tarafından şehit edilen 97 yaşındaki Muzaffer Gülşen'e Kur'an-ı Kerim, Bayrak ve Kur'an-ı Kerim'in tamamının yer aldığı bir tablo hediye etti.
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