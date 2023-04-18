  • USD: 19,38 - 19,41
  • EURO: 21,26 - 21,29
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Zehir tacirlerine büyük darbe: İstanbul' da bin 205 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un dört ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda bin 205 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansırken, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 18.04.2023 - 12:55 Güncelleme: 18.04.2023 - 13:01 / Editör: Ozge Selin
Zehir tacirlerine büyük darbe: İstanbul' da bin 205 kilogram uyuşturucu ele geçirildiNarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un dört ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda bin 205 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansırken, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 12-15 Nisan tarihleri arasında, 4 ilçede farklı tarihlerde operasyonlar yaptı.

Özel harekat polisini de katıldığı operasyonlarda Beykoz, Çatalca, Fatih ve Esenyurt'taki daha önceden belirlenen adreslere girildi.

Zehir tacirlerine büyük darbe: İstanbul' da bin 205 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik madde bulma eğitimli dedektör köpekler de aramalara katıldı. Dört ayrı operasyonda yapılan aramalarda, 906 kilo 500 gram metamfetamin, 293 kilo 800 gram kristal metamfetamin, 4 kilo 357 gram esrar, 483 gram kokain, 62 kilo kimyasal madde, kırmızı reçete ile satılabilen 231 hap, 5 tabanca ve 718 mermi ele geçirildi.

Ele geçirilen Bin 205 kilo 140 gram uyuşturucu ve 62 kilo kimyasal madde ile ilgili 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 10'unun yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Zehir tacirlerine büyük darbe: İstanbul' da bin 205 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Operasyon anları polis kamerasınca da kaydedildi.

Görüntülerde bir adreste duşakabin teknesinin alt bölmesinde silah ve uyuşturucu madde çıkarılması yer aldı.

Zehir tacirlerine büyük darbe: İstanbul' da bin 205 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT Haber'de açıklamalarda bulunuyor
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Savunma sanayii şirketlerini hedef alan Kılıçdaroğlu'na Haluk Bayraktar'dan yanıt: Bu iftiraları gördükçe iyi niyetli olduğunu göremiyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan PKK diyemeyen Kılıçdaroğlu'na tepki: Kandil adeta reklam verenler derneğiniz olmuş
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan seçim tahmini: Anketlerde ipin ucu kaçtı ilk turda biter
Başkan Erdoğan Eskişehir'de gençlere müjdeleri peş peşe sıraladı
Bakan Bozdağ'dan CHP'nin vaadine tepki: Erdoğan’ın biriktirdiği altınlara mı göz diktiniz?
Erbakan: Milletimiz Milli Görüş'ü meclise taşıyacak...
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na okkalı yanıt: Tefecilerle değil yatırımcılarla görüşüyoruz
MİT tarafından Türkiye'ye getirilen FETÖ'cü Mehmet Cintosun tutuklandı
Binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırmıştı: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade edilecek
Tarih veren İsveç'ten NATO üyeliği açıklaması: Türkiye'ye verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olacağız
Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Siyasi mevta haline gelecekler
Bakan Akar duyurdu: Yerli tank TSK'ya teslim ediliyor...
Dışişleri’nden flaş Sudan açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
AK Parti'den sert tepki: Nefret dilini kınıyoruz!
Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın yeni uçuş görüntüsünü paylaştı: Göklere baharı getiren 'Kızılelma'
Mehmetçik, teröristlerin kale olarak gördüğü Çemçö mağarasına girdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ikramiye şoku! İşçiler ikramiyesiz bayram yapacak
Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

On yılda bir gerçekleşiyor: 2023'ün ilk Güneş tutulması için geri sayım başladı

On yılda bir gerçekleşiyor: 2023'ün ilk Güneş tutulması için geri sayım başladı

İlk yerli ve milli elektrikli lokomotif raylara iniyor

İlk yerli ve milli elektrikli lokomotif raylara iniyor

Başka örneği yok: Türkiye’de dört farklı coğrafi bölgede toprağı bulunan tek yer

Başka örneği yok: Türkiye’de dört farklı coğrafi bölgede toprağı bulunan tek yer

Enerjide bağımsızlığın sembolü olacak! Yeni aşamaya geçildi: Tarih verildi...

Enerjide bağımsızlığın sembolü olacak! Yeni aşamaya geçildi: Tarih verildi...

Manavgat yangını sonrası ormanlık alanda yapılan çalışmalar 21 ay sonrası meyve verdi

Manavgat yangını sonrası ormanlık alanda yapılan çalışmalar 21 ay sonrası meyve verdi