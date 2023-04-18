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TCG Anadolu'ya yoğun ilgi! İlk gün 8 bin 720 kişi ziyaret etti

Yerli olarak üretilen dünyanın ilk SİHA gemisi tamamlanmasının ardından ziyarete açılmasıyla yarım günde 8 bin 720 kişi tarafından ziyaret edilerek yoğun ilgi gördü.

TCG Anadolu'ya yoğun ilgi! İlk gün 8 bin 720 kişi ziyaret etti
Ekleme: 18.04.2023 - 09:53 Güncelleme: 18.04.2023 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
TCG Anadolu'ya yoğun ilgi! İlk gün 8 bin 720 kişi ziyaret etti
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Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA), Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'da sona gelindi.

Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu vatandaşlarında merakları arasında.
Bunun üzerine askeri gemi vatandaşların ziyaretine açıldı.

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi, Sarayburnu Limanı'nda vatandaşları ağırlıyor.

Ziyaretçi akınına uğradı
Geminin ziyarete açılacağı saati bekleyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Gemiye sırayla alınan vatandaşlara görevliler tarafından bilgi verilerek gezdirildi.

Yarım günde 8 bin 720 kişi ziyaret etti
Saat 13.00 itibarıyla başlayan ziyaretler 18.00'de sona erdi. TCG Anadolu ilk günde 8 bin 720 kişi tarafından ziyaret edildi.

23 Nisan tarihine kadar açık
TCG Anadolu ve gemide konumlandırılan SİHA, LCV çıkarma gemisi, helikopterler ve zırhlı araçları görmek isteyenler için gemi, Fatih'te bulunan limanda 23 Nisan saat 18.00'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Dünya'da bir ilk
Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metre kare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek.

27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.
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