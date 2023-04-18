AK Parti Milletvekilleri adayları çalmadık kapı bırakmamakta kararlı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili adayı Fuat Oktay ve Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan Ankara'nın Nallıhan ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelirken AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da aday olduğu Akyurt İlçesinde haneleri ziyaret edip vatandaşlara sohbet etti. AK Parti Ankara Milletvekili adayı Osman Gökçek ise Ankara'nın Çubuk ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan da Haymana ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.Nallıhan da seçim çalışmalarına devam eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili adayı Fuat Oktay, önce Nallıhan esnafını ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Oktay, daha sonra Nallıhan mahalle muhtarları ve mahalle başkanları ile toplantı gerçekleştirerek muhtarların sorunlarını ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini dinledi. Türkiye'nin milli filosuyla denizden kendi gazını çıkartacağını ve çıkarılan gazın kullanıma sunulacağını belirterek, 'Ne dedik, Türkiye'yi enerji üssü haline getirelim ki bizim vatandaşımız, Nallıhanlı kardeşimiz doğalgazını, elektriğini daha ucuza kullanabilsin. Çünkü 100 milyar doların üzerinde yıllık maliyet ödüyoruz. Biz ne zaman Türkiye'yi enerji üssü haline getireceğiz dedik, bütün dünya rahatsız oldu' diye konuştu. Oktay, daha sonra AK Parti Nallıhan İlçe Teşkilatı'nca düzenlenen iftar programına katıldı. Burada konuşan Oktay, 14 Mayıs seçimlerinin yaklaştığını hatırlatarak, '14 Mayıs'ta millet olarak Türkiye'nin kaderini oylayacağız. Ancak, Türkiye'nin kaderiyle oynanmasına da asla müsaade etmeyeceğiz. Çünkü yapılmak istenen bu. Zillet ittifakının, yedili maşanın istediği, arzu ettiği şey, Türkiye'nin kaderiyle oynamak. Kandil'in, Pensilvanya'nın ve ağababalarının talimatlarıyla Türkiye'nin istikametini değiştirmek, Türkiye'yi dizginlemek istiyorlar. Sen misin 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen, sen misin Ayasofya'yı açan, sen misin İHA'ları, SİHA'ları, uçak gemilerini yapan. Sen misin Karadeniz'de, Akdeniz'de racon kesen. Sen misin içeride FETÖ kuklasının ellerini kıran, sen misin Kandil'i bitirme noktasına getiren. Sen misin bizim otomobillerimizi almak yerine kendi otomobilini üreten, sen misin dış güçlerin uydusu olmak yerine uzaya uydu fırlatan, uzay yarışında yerini alan. Yahu diyorlar, sen düne kadar IMF'den borç alan, faizini bile ödeyemeyen bir ülkeydin. Sen diyorlar, düne kadar bankalarını hortumladığımız, eline vurup ekmeğini aldığımız bir ülkeydin. Sen diyorlar, düne kadar teröre boyun eğen, kendi silahlarını üretmekten aciz bir ülkeydin. Biz de diyoruz ki, o günlerin Türkiye'si artık büyüdü, gelişti her alanda dünya ile dünyanın önde gelen ülkeleri ile rekabet eden bir ülke haline geldi. Biz, artık başkalarının yazdığı senaryolarda oynayan figüranlar değiliz. Artık kendi senaryosunu kendi yazan, kendi liginde başrol oynayan bir aktörüz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendi hikayemizi yazıyoruz. Bu hikayenin adı, 'Türkiye Yüzyılı'dır' dedi.Nallıhan Seçim Koordinasyon Merkezi açılış töreninde AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da yaptığı konuşmada, 'Ankaralı teşkilatlarımız, Ankaralı hemşerilerimiz, Yozgatlımız, Kayserilimiz, Çorumlumuz bütün memleketimiz sizin Ankara'dan aday olmanızdan son derece memnundur. Sizin bu ülkeye yaptığınız hizmetler unutulmamıştır ve daha yapacağınız hizmetler vardır. Ankara'da bizim çözemediğimiz bir konu varsa Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Ankara Milletvekili Adayımız Sayın Fuat Oktay çözüme kavuşturmak için var gücüyle çalışmıştır. Ankaramızı CHP zihniyetine teslim etmemek için var gücümüzle çalıştık. Şimdi de sizin milletvekili adayı olmanız, bizim için büyük bir şanstır. İnşallah baskentimize yaptığımız hizmetleri sizin sayenizde kat ve kat artıracağız. İnşallah buradan çok yüksek oylarlar sizi tekrar Cumhurbaşkanımızın yanına uğurlayacağız. Ankara'da yapacağımız büyük mitingle de Türkiye karşıtlarına büyük bir mesaj vereceğiz' şeklinde konuştu.Seçim bölgesinde hane ziyaretleri yapan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da yaptığı ziyaretlerin ardından, “Milletimiz, dünyanın tamamını etkileyen ekonomik sıkıntıları bertaraf edebilecek tek liderin Erdoğan olduğunu düşünüyor. Gençler bilinçli; savunma sanayinde yerlilik oranının yüzde 20'den yüzde 85'in üstüne çıkmasının gururunu yaşıyor ve bu kazanımına sahip çıkıyor.” ifadelerini kullandı.Çubuk İlçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Osman Gökçek de huzur evini ziyaret ederek büyüklerinin hayır dualarını aldı. Huzurevi ziyaretinin ardından esnafları dolaşan Gökçek buralarda Çubuklu vatandaşlarla da sohbet etti. 14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yapan Osman Gökçek “Millet İttifakı'nın kimlerle işbirliği yaptığını görüyorsunuz başta PKK ve FETÖ gibi Türkiye karşıtı unsurlar Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor bu nedenle ülkemizin geleceği açısından bu seçim çok önemli Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyenlere ve dağdakilere siyaset yaptırmak isteyenlere Türkiye'yi teslim edemeyiz” diye konuştu.AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Murat Alparslan da Ankara'nın Haymana ilçesinde seçim çalışmalarına devam etti. Alparslan İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nde teşkilat mensupları ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Ardından Haymana Belediyesini ziyaret ederek, Belediye başkanı Özdemir Turgut ile seçim öncesi fikir alışverişinde bulunan Alparslan, daha sonra Esnaf ve vatandaşlarımız ile bir araya gelerek çalışmalarına devam etti. Ardından Haymana İlçe Sanayi Sitesi esnafını ziyaret eden Alparslan, 14 Mayıs seçimlerinde esnafın desteklerini talep etti. Alparslan Haymana programına Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı ile devam etti. Büyük bir coşku ile gerçekleşen açılışta, 14 Mayıs'da yapılacak seçimlerin önemine dikkat çekti. Açılış ardından Haymana Belediyesinin düzenlediği iftarda vantandaşlar ile bir araya gelen Alparslan'a vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisi dikkatlerden kaçmadı. Alparslan burada yaptığı konuşmada, 'Türkiye artık büyüdü, gelişti her alanda dünya ile dünyanın önde gelen ülkeleri ile rekabet eden bir ülke haline geldi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendi hikayemizi yazıyoruz. Bu hikayenin adı, 'Türkiye Yüzyılı'dır' ifadelerini kullandı.