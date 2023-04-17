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İstanbul Finans Merkezi’nde beklenen gün: Bankalar etabı bugün açılıyor

Finans ve iş dünyasının merakla beklediği İstanbul Finans Merkezi'nde sona gelindi. Merkezin bankalar etabı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılacak. Dev finans projesinin bankalar etabında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın ilgili birimleri faaliyete geçecek.

İstanbul Finans Merkezi’nde beklenen gün: Bankalar etabı bugün açılıyor
Ekleme: 17.04.2023 - 09:10 Güncelleme: 17.04.2023 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Finans Merkezi’nde beklenen gün: Bankalar etabı bugün açılıyor
Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığının koordinasyonuyla tamamlanan finans merkezinin bankalar etabı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün açılacak.

Açılışa iş ve finans dünyasından birçok isim katılacak. Finans projesinin bankalar etabında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın ilgili birimleri faaliyete geçecek.
İstanbul Finans merkezi, 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2.100 kişilik kongre merkezi ile yurt içi ve yurt dışından bir çok misafiri ağırlayacak.

İstanbul Finans Merkezi, 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayacak.

- Projede ofisler ve alışveriş merkezi kapasitesinin çok daha üzerinde talep topladı
Merkezde son teknoloji ile donatılmış 21 ofis binası bulunuyor. Ofisler ve alışveriş merkezi açılışın çok öncesinden kapasitesinin çok daha üzerinde talep topladı. A sınıfı binalarda tüm yönetim sistemlerini tek bir çatı altında toplayan proje, dünya standartlarının üzerinde ve akıllı şehir modeli ile tasarlandı. Projede tüm ofisler açılabilir pencereler ve UV filtreli havalandırma sistemleri ile donatıldı.

Merkezdeki ofis çalışanlarıyla birlikte her gün 100 bin ziyaretçiyi ağırlaması beklenen alışveriş merkezinde yerli ve yabancı dünyaca ünlü restoran ve perakende markalarının mağazaları yer alacak. Açık havada, toplam 3,3 kilometre uzunluğundaki cadde, sokak ve meydanlara yayılmış şekilde iki katta alışveriş imkanı sağlayacak. AVM içerisinde, gün boyu gastronomi, giyim, teknoloji, sanat, eğlence ve diğer perakende kategorileriyle geniş hizmet ve marka yelpazesi sunulacak.

- 5 yıldızlı otel hizmet verecek
İstanbul Finans Merkezi bünyesinde yer alan 5 yıldızlı otel, uzun dönemli konaklamaya uygun yapıda ve ziyaretçilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı. 325 oda sayısı ve 80'e yakın uzun süreli konaklamaya uygun oda tipi ile hizmet verecek.
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