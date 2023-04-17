Elon Musk'tan ortalığı ayağa kaldıracak açıklama: Tüm devlet kurumlarının verilerine erişebiliyorum

Dünyanın en zengin insanarından biri olan SpaceX'in kurucusu Elon Musk'tan ortalığı ayağa kaldıracak açıklamalar geldi. ABD'nin Fox News kanalında Tucker Carlson'un konuğu olan Musk, yeni satın aldığı sosyal medya platformu Twitter ile ilgili konuştu.Musk, dünya üzerindeki devlet kurumlarının tüm birimlerinin veri tabanlarının tamamına erişimi olduğunu ifade etti. Aynı zamanda bundan haberdar olmadığını da sözlerine ekledi.Carlson'un 'Özel mesajlar da buna dahil mi?' sorusuna da kısa bir tereddütten sonra 'Evet' dedi.Elon Musk, devlet kurumlarının Twitter verilerine tam erişimi olduğunu söyledi | VideoMusk'ın bu açıklamalarına ise sosyal medyadan tepki geldi. Pek çok kullanıcı 'Bunu zaten biliyorduk' derken, bazı kullanıcılar ise yapılanın hiçbir şekilde 'etik' olmadığını dile getirdi.Yapay zeka ile ilgili de açıklamalarda bulunan Musk, 'Yapay zeka, yanlış yönetilen bir uçak tasarımından ya da kötü araba üretiminden çok daha tehlikelidir. Hatta medeniyeti yok etme potanisyeline de sahip' sözlerine yer verdi.Yapay zeka ile ilgili endişelerin 'abartılı' olmadığının altını çizen Musk, 'İnternetin çok karanlık bir tarafı var ve bunu dikkate almak gerek' dedi.