CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan küstah tehdit: Demirtaş ve dostlarımız için hesap soracağız

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kol kola giren CHP ve oluşturduları 7'li Koalisyon niyetini açık açık dile getirmeye başladı. HDP'nin de destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu'na terör elebaşlarından ardı ardına destek mesajları geliyor. Öte yandan terör sevicilere her zaman arka çıkan CHP'li Sezgin Tanrıkulu da yine küstah açıklamalarda bulundu. Tanrıkulu, Selahattin Demirtaş'ın adını anarak "14 Mayıs'ta dostlarımız için hesap soracağız" dedi.